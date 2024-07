Donald Trump 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Niektórych ten wybór ucieszył, ale wielu zszokował. Sam kandydat w pierwszym przemówieniu stara się uspokajać: "Będę prezydentem wszystkich Amerykanów".

Przepraszam, że tyle czekaliście, to skomplikowana sprawa. Dziekuję bardzo. Właśnie otrzymałem telefon od pani sekretarz Clinton. Pogratulowała nam naszego zwycięstwa, a ja pogratulowałem jej i jej rodzinie za to, że bardzo dzielnie walczyła. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni za jej służbę dla naszego kraju - zaczął nowy prezydent USA.

Jak mówił, naszedł czas, by Ameryka zasypała podziały. Żeby wszyscy stanęli jako jeden zjednoczony naród.

Nadszedł na to czas. Obiecuję każdemu obywatelowi naszego kraju, że będę prezydentem dla wszystkich Amerykanów i jest to dla mnie ważne - mówił.

Zaapelował też o pomoc do osób, które go nie poparły.

Nasza kampania to nie była kampania, ale niewiarygodny i wielki ruch, w skład którego wchodziły miliony, które chcą dla kraju i rodzin i lepszej przyszłości. To ruch, do którego wchodzą Amerykanie każdej rasy i przekonań, który chce, by rząd służył ludziom. I nasz rząd będzie im służył - zapewniał.