W ostatnich dniach Ania Dąbrowska pojawiła się na salonach w wyjątkowym towarzystwie. Wokalistka zabrała swoją 11-letnią córkę Melanię na premierę długo wyczekiwanego filmu animowanego "Vaiana 2". Wydarzenie odbyło się w kinie, a obecność artystki, która na co dzień unika blasku fleszy, zaskoczyła wielu jej fanów. Melania szybko przyciągnęła uwagę, zgromadzonych. Media zgodnie podkreślają, że dziewczynka jest niemalże kopią swojej znanej mamy. Widać, że odziedziczyła urodę po artystce, a ich wspólne zdjęcia na ściance wzbudziły wiele pozytywnych emocji w sieci.

Reklama

Ania Dąbrowska pojawiła się z córką na premierze

Ania Dąbrowska jest mamą dwójki dzieci Melanii i Stanisława. Artystka dba o ich prywatność i rzadko pojawiają się wspólnie na czerwonym dywanie, ale teraz gwiazda zrobiła wyjątek i pojawiła się z Melanią na premierze "Vaiany 2". Ania Dąbrowska tego dnia postawiła na prostą, ale elegancką stylizację. Miała na sobie czarny zestaw o klasycznym kroju, który dopełniły subtelne dodatki. Melania również prezentowała się stylowo – młoda dama pojawiła się w fioletowej sukience, idealnej na tego typu wydarzenie. Obie wyglądały bardzo naturalnie i z klasą, co nie umknęło uwadze zgromadzonych fotografów. Stylizacje mamy i córki podkreśliły ich bliską więź oraz wspólne poczucie estetyki.

Ania Dąbrowska, choć od lat cieszy się niesłabnącą popularnością na polskiej scenie muzycznej, konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. Rzadko dzieli się informacjami na temat swojej rodziny, a zdjęcia z dziećmi praktycznie nie pojawiają się w mediach. Tym bardziej premierowe zdjęcia z 11-letnią Melanią stały się sensacją. Artystka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że stara się wychowywać dzieci z dala od blasku fleszy. Wizyta na premierze "Vaiany 2" była więc wyjątkowym wydarzeniem, które pozwoliło publiczności zobaczyć nieco inną, bardziej prywatną stronę Dąbrowskiej.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Zdjęcia Ani Dąbrowskiej z córką Melanią szybko obiegły internet. W komentarzach fani nie kryli zachwytu nad urodą dziewczynki i podkreślali jej ogromne podobieństwo do mamy. "To kopia Ani!", "Ale piękne geny" – to tylko niektóre z licznych opinii, które można było znaleźć w mediach społecznościowych. Niektórzy zauważyli również, że dziewczynka, mimo młodego wieku, świetnie odnajduje się przed obiektywem. Wygląda na to, że córka Dąbrowskiej odziedziczyła nie tylko urodę, ale też pewność siebie po mamie. A jaka mamą jest Ania Dąbrowska?

Myślę, że jestem łagodnym rodzicem, ale oczekuję szacunku. Jak mi coś przeszkadza w zachowaniu dziecka, nie manipuluję nim, tylko tłumaczę i oczekuję, że ono to zrozumie. Ale pozwalam dzieciom na dużo wolności. Wychodzę z założenia, że dziecko nie chce zrobić sobie krzywdy. Nie bronię dzieci na siłę jakby świat był jednym wielkim niebezpieczeństwem. Wkraczam tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne. Chciałabym, żeby moje dzieci były sobą, nie nauczyły się udawania, bo to zostaje na całe życie - powiedziała w wywiadzie dla 'Vivy' Ania Dąbrowska

fot Artur Zawadzki/REPORTER

Reklama

Ania Dąbrowska i jej córka Melania swoim pojawieniem się na premierze "Vaiany 2", wzbudziły zachwyt i ciekawość mediów. Wspólne zdjęcia pokazały niezwykłą więź między mamą a córką, a także ich naturalne piękno i klasę. To wyjątkowe wydarzenie na pewno na długo pozostanie w pamięci fanów artystki.