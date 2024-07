1 z 5

Modelka Magdalena Frąckowiak i syn Joanny Przetakiewicz - Alex Przetakiewicz są para. Ale do tej pory, nie pokazywali się publicznie razem. Teraz na pokazie marki La Mania w końcu oficjalnie potwierdzili swój związek. Syn Joanna Przetakiewicz jest prezesem La Manii, dlatego nie mogło go zabraknąć na pokazie. Magdalena Frąckowiak jest top modelką i z wielką przyjemnością chodzi na pokazy.

Czy teraz ten związek zakończy się poważnymi deklaracjami? Zapewne przekonamy się za jakiś czas. My byśmy widzieli ich chętnie jako młodą parę na pięknym ślubie w stylu La Manii.

Jak na razie pozostaje nam oglądanie zakochanej pary ze wczorajszego pokazu. Ładnie wyglądają razem?

Zobacz także: Modelka Magda Frąckowiak i syn Przetakiewicz przyłapani na randce! Oni naprawdę są parą! ZDJĘCIA