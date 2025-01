Maja i Krzysztof Rutkowscy maja prawdziwy powód do świętowania! Para pokazała się razem na nowy nagraniu opublikowanym na Instagramie i wspólnie przekazali swoim fanom wspaniałą nowinę. Zakochani nie ukrywają już swojego szczęścia, a pod filmikiem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Maja i Krzysztof Rutkowscy tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. W tym roku zakochani świętowali piątą rocznicę ślubu cywilnego, a w maju para zorganizowała drugą uroczystość podczas której ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską, ale tym razem przed księdzem. Maja i Krzysztof Rutkowscy odnowili przysięgę małżeńską, a przy okazji świętowali komunię syna, który jesienią ubiegłego roku świętował swoje 11 urodziny.

Internauci chętnie śledzą losy Mai i Krzysztofa Rutkowskich, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych chętnie pokazują swoje luksusowe życie. Kilka miesięcy temu fani mogli zobaczyć, że Krzysztof Rutkowski kupił żonie samochód pod kolor sukienki, a teraz zakochani razem pokazali się na najnowszym nagraniu i przekazali wieści. Okazuje się, że para pojawi się w nowym programie TVN!

Wiadomość, że Krzysztof i Maja Rutkowscy wezmą udział w nowym programie TVN wywołała poruszenie wśród internautów. Fani od razu zaczęli zastanawiać się, w jakim formacie mogliby wystąpić detektyw i jego żona.

Pan Krzysztof bardzo stylowo, świetnie wszystko dobrane a Majeczka nasza wiadomo... dzień jak co dzień... zawsze pięknie. Uważam, że jesteście na tyle ciekawymi ludźmi dla niektórych nawet kontrowersyjni co zresztą świetnie się sprzedaje a każdy hejt na Was napędza Wam popularność... I super wg mnie. Reasumując... każdy program z wami byłby ciekawy... pan Krzysztof powinien mieć własny program. coś jak kiedyś 997 było... I świetnie by się w tym sprawdził

komentują internauci.