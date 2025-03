Adam Stachowiak opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowe nagranie, w którym wzięła udział jego żona Anna i ich dwie córeczki. Para, rodzinne zdecydowała się pochwalić radosną informacją o trzecim dziecku. Adam Stachowiak już za kilka miesięcy po raz trzeci zostanie ojcem. Co za nowina!

Reklama

Adam Stachowiak z żoną spodziewają się trzeciego dziecka

Adam Stachowiak wystąpił w 6. edycji "The Voice of Poland" w 2016 roku i szybko okazało się, że oczarował nie tylko jurorów, ale i widzów. Artysta nadal kontynuuje swoją karierę muzyczną i na swoim koncie ma takie utwory jak: „Mamo”, „Wracam Co Noc”, „Dotrę Na Szczyt”, „Choć o tym nie wiesz”. Adam Stachowiak swoim głosem miliony słuchaczy, a z kolei jego żona Anna Stachowiak to autorka książek, które zdobywają uznanie czytelników w całym kraju. Jej seria autobiograficznych powieści „Wyśpiewaj Mi Przyszłość” opowiada o historii ich miłości i małżeństwa. Teraz para spodziewa się narodzin trzeciego dziecka:

Tym razem legalnie. Nasza rodzina znów się powiększa! Trzecie Stasiątko jest już w drodze!Tym razem bez kontrowersji, bez zarzutów o cudzołóstwie, wszystko zgodnie z 'przepisami'! napisał Adam Stachowiak na Instagramie

Adam Stachowiak razem z żoną Anną udowadniają, że można łączyć karierę z życiem rodzinnym i właśnie spełniają marzenie o dużej rodzinie:

A tak poważnie - jesteśmy przepełnieni radością i wdzięcznością. Zawsze chcieliśmy budować swoje życie na solidnych fundamentach, a jednym z nich jest RODZINA. Nasze serca (i dom!) znów będą pełniejsze. Agatka i Alusia już szykują się do roli starszych sióstr. dodał muzyk

Internauci gratulują rodzinie Adama Stachowiaka

Internauci i fani Adama Stachowiaka kibicują parze i cieszą się ich szczęściem. Już za kilka miesięcy oficjalnie zostaną rodziną wielodzietną i nie ukrywają, że to spełnienie ich marzeń.

Gratulacje. Widzę, że październik, ja również

Gratulacje i zdrówka życzę cieszę się razem z wami

Adam Stachowiak podziękował za mnóstwo miłych słów i gratulacje, a także zapowiedział, że ich wyjątkową historię spisała jego żona:

Dziękujemy za wszystkie miłe słowa! Jeśli chcecie poznać naszą historię bliżej, jest ona pięknie opisana w autobiograficznych powieściach @_annastachowiak napisał Adam Stachowiak

Adam Stachowiak zostanie ojcem Instagram@AdamStachowiak

Ślub Adama Stachowiaka i zapowiedź "białego małżeństwa"

Adam Stachowiak wywołał ogólnopolskie zainteresowanie mediów, kiedy zdecydował się przyjąć chrzest św. i wziąć ślub w tym samym dniu. 27 grudnia 2024 roku artysta, podczas jednej ceremonii przyjął trzy sakramenty: chrzest, komunię i bierzmowanie, a następnie razem z żoną Anną Stachowiak wziął ślub kościelny. Para jest razem od 2015 roku. Uroczystość była bardzo kameralna, a wcześniej kontrowersje wywoływał fakt, że zdecydowali się na tzw. „białe małżeństwo”, planując zachować czystość do dnia ślubu, ale emocje budził fakt, że mają już dwójkę dzieci.

Dochowaliśmy czystości przedmałżeńskiej, a ja przeszedłem katechumenat. Było to wzmacniające i piękne doświadczenie, które zostanie z nami na zawsze. Kurs przedmałżeński i wszyscy ludzie, których poznaliśmy w tej drodze, są tak cudowni. Dzielili się z nami swoim świadectwem, inspirując nas i pokazując, jak wielka jest Boża miłość. Od dzisiaj służę Bogu: swoją muzyką, świadectwem, ojcostwem i każdych kolejnym dniem mojego życia. Oddajcie swoje życie Bogu. On czyni cuda. I ja jestem żywym dowodem na to, że Jego łaska jest nieograniczona. mówił Adam Stachowiak

Reklama

Zobacz także: Nowe związki i śluby gwiazd w 2024 roku. Numer jeden to wg mnie "ślub roku"!