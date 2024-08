Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" odliczają dni do przyjścia na świat ich córeczki. Ostatnio podczas live'a uczestniczka show przyznała, że ma termin na październik i już oboje nie mogą się go doczekać. Dorota jednak nie pokazywała swojego ciążowego brzuszka w sieci, ale teraz zrobiła wyjątek. Przyszła mama prezentuje się rewelacyjnie!

Dorota z "Rolnika" po raz pierwszy pokazała ciążowy brzuszek

To wyjątkowy czas w życiu Doroty i Waldemara z 10. edycji miłosnego hitu TVP, którzy dopiero od niedawna wspólnie zamieszkali. Para czeka na przyjście na świat ich wspólnej córeczki i coraz częściej pokazują, co u nich słychać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ukochana rolnika rzadko kiedy prowadziła live'y na Instagramie, ale od niedawna się to zmieniło. Ostatnio Dorota z "Rolnika" zaliczyła nawet wpadkę podczas live'a, a to wszystko przez bawiącego się syna w tle, który nagle postanowił wyjawić jej tajemnice.

Dorota z "Rolnik szuka żony" chętnie wstawia nowe zdjęcia czy odpowiada na pytania internautów. Niechętnie jednak pokazuje swój ciążowy brzuszek na Instagramie, a jak wiadomo, poród zbliża się wielkimi krokami. Teraz uczestniczka show postanowiła zrobić mały wyjątek i po raz pierwszy pokazała się w błogosławionym stanie. Musimy przyznać, że ciąża jej służy!

Instagram @bully_b33

Widać, że uczestniczka show promienieje każdego dnia od czasu przeprowadzki, ale nie tylko ona dobrze czuje się u Waldemara. Ostatnio Dorota z "Rolnika" pokazała, jak jej syn pracuje na gospodarstwie i wygląda na to, że chłopiec szybko się odnalazł w nowym otoczeniu.

