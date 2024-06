We wtorek, Małgorzata Tomaszewska postanowiła zaszaleć i wyszła na event bez swojej córeczki. Laura została w domu, a prezenterka w towarzystwie Aleksandra Sikory pozowała na czerwonym dywanie. Przecieramy oczy ze zdumienia! Małgorzata Tomaszewska wyglądała oszałamiająco.

Małgorzata Tomaszewska na czerwonym dywanie

Małgorzata Tomaszewska przechodzi obecnie wspaniały czas. Kilka miesięcy urodziła się jej córeczka Laura, która skradła serce świeżo upieczonej mamy. Okazuje się, że nie tylko ona, ponieważ ukochany Małgorzaty Tomaszewskiej postanowił się jej oświadczyć. Co prawda, prezenterka dodała jedynie zdjęcie pierścionka i nie napisała wprost, że jest on symbolem zaręczyn, jednak fani nie mają żadnych złudzeń. Dotychczas Małgorzata Tomaszewska poświęcała maksymalną uwagę swojemu dziecku, jednak teraz postanowiła "wyrwać się" z domu i zaszczyciła na " Gali Gwiazd Plejady". Co ciekawe, u jej boku mogliśmy dostrzec Aleksandra Sikorę, który niegdyś był łączony z Tomaszewską, jednak jakiś czas temu zdementował plotki i wyznał, że ich relacja jest czysto przyjacielska. Tylko spójrzcie na te kadry!

1 z 4 Małgorzata Tomaszewska Małgorzata Tomaszewska podczas pierwszego publicznego wyjścia po narodzinach Laury 2 z 4 Aleksander Sikora Aleksander Sikora podczas gali postawił na klasyczny, czarny look. 3 z 4 Małgorzata Tomaszewska Według nas Małgorzata Tomaszewska wyglądała nieziemsko! 4 z 4 Pawel Wodzynski Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora Byli prowadzący "Pytanie na śniadanie" zapozowali razem na ścinace. To się nazywa przyjaźń!

