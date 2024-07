Magdalena Frąckowiak (32) i Alex Przetakiewicz (26) poznali się przez wspólnych znajomych latem tego roku. Szybko między nimi zaiskrzyło i zaczęli się spotykać. Na początku ich bliscy myśleli, że to tylko przelotny romans. Przypominali, że nie tak dawno Magda rozstała się z synem projektanta Roberto Cavallego, Daniele. Jednak wygląda na to, że modelka i syn Joanny Przetakiewicz myślą o sobie poważnie. Ostatnio wybrali się na romantyczne wakacje do Tulum w Meksyku. Teraz zamieszkali razem w Warszawie w mieszkaniu Magdy. Wszystko wskazuje na to, że Magda i Alex spędzą też wspólnie najbliższe święta.

– Alex nie widzi świata poza Magdą! Nigdy nie był w nikim tak zakochany – mówi „Party” znajoma Przetakiewicza.

Alex i Magda na zakupach w Londynie.

Alex Przetakiewicz (w środku) jest dyrektorem generalnym marki La Mania, którą założyła jego mama, Joanna Przetakiewicz.