Nową Marilyn Monroe została Audrey Hepburn! W nowej kampanii marki Swarovski supermodelka wcieliła się w hollywoodzką gwiazdą śpiewającą „Diamonds Are a Girl's Best Friend’’ z filmu „Mężczyźni wolą blondynki’’. Zamiast diamentów Karlie wybiera olśniewającą biżuterię zdobioną tysiącami kryształów Swarovskiego - oczywiście z najnowszej kolekcji marki. W serii Be Brilliant Karlie wcieliła się też w Audrey Hepburn jako Holly Golightly ze „Śniadania u Tiffany'ego’’.

Zawsze podziwiałam ponadczasową, hollywoodzką elegancję Audrey Hepburn i Marilyn Monroe. Możliwość odtworzenia w nowoczesnej interpretacji kultowych scen, w których zagrały, była dla mnie niezwykłym przeżyciem.

- mówi modelka. Jak sprawdziła się w roli Marilyn Monroe? Zobacz spot na następnej stronie!

