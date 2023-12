Stało się! Za nami pierwsze, odmienione "Wiadomości" w TVP 1 po tym, jak nowa koalicja rządząca przejęła kontrolę nad Telewizją Polską! Gospodarzem programu był Marek Czyż, który już w środę, 20 grudnia, zapowiadał, jak od teraz będą wyglądały formaty informacyjne stacji. Wydanie zostało przygotowanie w siedzibie TVP przy Woronicza. Media podają, że pracowali nad nim m.in. dziennikarze związani wcześniej z Polsatem oraz TVN.

Rewolucja w TVP to od dwóch dni temat numer jeden w polskich mediach. Nowy minister kultury, Bartłomiej Sienkiewicz, odwołał dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A., a także rady nadzorcze, a co za tym idzie, zostali powołani nowi zarządzający. Zmiany w TVP skutkowały m.in. nagłym wyłączeniem sygnału stacji TVP Info (zamiast tego kanału jest TVP 1), ale przede wszystkim odmienioną wersją "Wiadomości", które jak zapowiadała aktualna władza, będą miały nową nazwę - po prostu "19:30". Jak więc wyglądało czwartkowe wydanie programu? Od planszy wyjaśniającej, czym jest "program informacyjny"!

Widzów TVP przywitał Marek Czyż, który zapowiedział pierwszy materiał, dotyczący ostatnich zmian.

To jest 19:30, najważniejszy pogram informacyjny Telewizji Polskiej. Marek Czyż, zapraszam. Wczoraj obiecaliśmy państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna. Dlaczego, by zbudować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Po prostu informować

mówił