To już oficjalne. Znamy nowych prowadzących "Koła Fortuny". Kto zastąpi Norbiego i Izabellę Krzan? Nową prowadzącą doskonale znacie z "Pytania na śniadanie" a gospodarz także nie jest nowy w mediach. Poznajcie nowe gorące nazwiska.

Wielkie zmiany w TVP dotknęły także uwielbianego przez widzów programu "Koło Fortuny". Już oficjalnie wiadomo, kto zastąpi odsłaniającą litery Izabellę Krzan oraz prowadzącego teleturniej Norbiego. Informacje potwierdziło TVP:

Poznajcie nowych prowadzących Koło Fortuny TVP: Agnieszka Dziekan, Błażej Stencel i ich promienne uśmiechy powitają Was już 2 września w premierowych odcinkach programu. Agnieszkę znacie już doskonale! To dziennikarka i prezenterka pogody Pytanie na śniadanie, Błażej Stencel to aktor i laureat projektu rekrutacyjnego TVP Włącz się! Zmieniajmy się razem

Widzowie zdają się z dystansem podchodzić do ogłoszonej zmiany i nie szczędzą słów sympatii w stronę "starych prowadzących.

Błażej Stencel i Agnieszka Dziekan będą mieli nie lada wyzwanie by po niespodziewanej zmianie przekonać do siebie widzów "Koła Fortuny". Jak wspomniało TVP, Błażej Stencel został laureatem projektu rekrutacyjnego TVP "Włącz się! Zmieniajmy się razem".

Prywatnie Błażej Stencel od 6 lat jest w szczęśliwym związku z aktorem Kamilem Krupiczem, którego widzowie mogą kojarzyć z takich produkcji jak "Niania" czy "Barwy Szczęścia". W ostatnich latach wziął również udział w programie "Hell's Kitchen". To właśnie Kamil Krupicz zdradził kilka szczegółów związku z Błażejem Stenclem. Podczas Q&A na Instagramie, wyznał, że zakochał się od pierwszego wejrzenia:

