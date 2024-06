Za nami 45. konkurs Miss Polonia. W miniony piątek Ewa Jakubiec przekazała koronę Najpiękniejszej Polki nowej laureatce. W tym roku jurorzy wybrali Maję Klajdę. Studiująca psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, pochodząca z Łęcznej dziewczyna przekonała do siebie cały skład jury. Po jednogłośnym werdykcie uczestniczka zgarnęła nagrodę w wysokości 50 tys. złotych oraz voucher edukacyjny na 10 tys. złotych. Do tego wróciła do domu z suknią.

Maja Klajda została Miss Polonia 2024. Widzowie podzieleni

Wczoraj dowiedzieliśmy się, kto został Miss Polonia 2024. Do rywalizacji o koronę stanęły 24 kandydatki z całej Polski, a także trzy reprezentantki Polonii Amerykańskiej. Dziewczyny zaprezentowały się jurorom oraz publiczności m.in. w sukniach wieczorowych oraz ślubnych projektach. Podczas pokazów mody uczestniczki pojawiły się na wybiegu również w sukniach koktajlowych.

Miss Polonia 2024 Pawel Wodzynski/East News

Widzowie mieli okazję zobaczyć nie tylko modelki, ale również projekty Modonna Atelier, Doroty Kuźnickiej czy Eweliny Dec. Jurorzy jednogłośnie zadecydowali, że najpiękniejszą Polką jest Maja Klajda. Co na to internauci? Najwyraźniej nie są aż tak przekonani jak jury, ponieważ opinie są podzielone. Nie brakuje jednak komentarzy pełnych zachwytu, choć niektórzy wskazali inną faworytkę.

Miss Polonia 2024 Pawel Wodzynski/East News

Piękna dziewczyna! Faworyta od samego początku.

Moim zdaniem zasłużone. Piękna i sympatyczna dziewczyna. Gratulacje!

Piękna i naturalna dziewczyna. Brawo.

A co wy sądzicie? Jesteście po stronie jurorów, czy trzymaliście kciuki za inną kandydatkę?

Miss Polonia 2024 Pawel Wodzynski/East News