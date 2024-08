9. edycja "Hotel Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, produkcja stopniowo ujawnia pierwszych mieszkańców willi. Ujawniono już pierwszych ośmiu uczestników i uczestniczek, którzy tym razem zamieszkają na kilka tygodni w Wietnamie. Myślicie, że uda im się porządnie namieszać?

Oto nowi uczestnicy 9. edycji "Hotelu Paradise"

Już 26 sierpnia na antenie TVN7 pojawi się 9. edycja "Hotelu Paradise", w której ponownie nowi uczestnicy będą walczyć o pozostanie w raju. Niedawno poznaliśmy pierwszych uczestników nowej edycji "Hotelu Paradise" Maję i Karola, a teraz ujawniono kolejne nazwiska. Kolejna uczestniczka, która zamieszka w willi to 23-letnia Julia z Podkarpacia, która skończyła studia na kierunku Ekonomia i Finanse w Wielkiej Brytanii. Dołączy do niej również 25-letnia Alicja, która studiuje dietetykę i jest trenerem personalnym.

To jednak niejedyne uczestniczki, które zobaczymy w pierwszych odcinkach 9. edycji "Hotelu Paradise". Dołączy do nich również 21-letnia Anastazja z Poznania, która studiuje marketing i zajmuje się fotomodelingiem. Oczywiście lista uczestników nie byłaby kompletna bez panów. Jeden z pierwszych uczestników, który przekroczył próg raju to 30-letni Andrzej z Kielc, który, na co dzień zajmuje się regulacjami finansowymi. Kto do niego dołączy?

W 9. edycji zobaczymy również 23-letniego Kubę, który pracuje jako trener personalny, a jego głównymi zainteresowaniami jest sport. Jako ostatni do ekipy dołączy 22-letni Leon z Gdyni, który jest żeglarzem.

A wam, który z uczestników czy uczestniczek przypadł najbardziej do gustu?

