Dorota Szelągowska zaskoczyła metamorfozą. Fani: "Polska Marilyn Monroe"

Dorota Szelągowska ponownie postanowiła zaszaleć z fryzurą. Efektami modnego cięcia pochwaliła się na Instagramie. Ponownie powróciła do grzywki. Pasuje jej? Internauci, patrząc na nową, odmienioną projektantkę widzą w niej coraz większe podobieństwo do jej mamy, Katarzyny Grocholi. Faktycznie jest tak podobna? Zobaczcie nową fryzurę Doroty Szelągowskiej. Zobacz także: Dorota Szelągowska pokazała zdjęcie w bikini: „Może i niekorzystnie, ale prawdziwie". Internauci mają inne zdanie! Dorota Szelągowska zmieniła fryzurę. Jak teraz wygląda? Dorota Szelągowska dosyć często eksperymentuje z włosami, chociaż już od długiego czasu jest wierna blondowi. Projektantka wnętrz postanowiła znowu zaszaleć z metamorfozą. Nie zrezygnowała jednak z koloru. Tym razem tylko nieco odświeżyła swój wizerunek, skróciła długość i ponownie zdecydowała się na grzywkę. Efektami mini metamorfozy pochwaliła się na Instagramie. Nowy wizerunek Doroty Szelągowskiej przypadł do gustu internautom. Niektórzy przyznali, że bardzo im przypomina swoją mamę, Katarzynę Grocholę. Pod zdjęciem pojawiło się sporo komplementów: - Ślicznie wyglądasz na tym zdjęcie jak nastolatka 😍❤️👌🔥 - Mmmm👌👌 So fresh ❤️❤️❤️ - Bardzo fajna długość - Czysta mama. Ale mega jest do niej podobna na tym zdjęciu! - Cóż za zmiana! Wyglądasz bajecznie! - pisali fani Zgadzacie się z tymi opiniami? Zobacz także: Do trzech razy sztuka, czyli nie tylko miłosne życie Doroty Szelągowskiej Dorota Szelągowska odświeżyła fryzurę i zrobiła sobie grzywkę.