Ania Bardowska nie zwalnia tempa! Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu wydała własną książkę dla dzieci, ruszyła ze sprzedażą soków, a teraz okazuje się, że wymyśliła kolejny biznes. Ania Bardowska podczas relacji na InstaStories zdradziła, czym teraz będzie się zajmować. Wszystko wskazuje na to, że fanki żony rolnika będą zachwycone. Dlaczego? Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" rusza z nowym biznesem Ania Bardowska dzieki programowi "Rolnik szuka żony" nie tylko znalazła miłość swojego życia, ale również zdobyła sympatię widzów i naprawdę sporą popularność. Była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki już od kilku lat prowadzi profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 265 tysięcy osób. Żona rolnika chętnie pokazuje swoim fanom, jak wygląda jej życie po programie. Ostatnio Ania Bardowska chętnie pokazuje swój nowy dom, do którego już wkrótce przeprowadzi się z mężem i dziećmi. Teraz Ania Bardowska zaskoczyła swoich fanów i zdradziła, że rusza z nowym biznesem! Okazuje się, że była uczestniczka "Rolnik szuka żony" razem z siostrą otworzyła nowy profil na Instagramie i chce stworzyć własny sklep internetowy z ubraniami. Zapraszam was na profil Pusto w szafie. Jest to profil prowadzony przeze mnie i przez moją siostrę. Tam na razie jest pusto, ale być może już jutro na przykład te marynarki będą w sprzedaży- powiedziała Ania Bardowska. Nie mamy dużo towaru, mamy po kilka sztuk bo dopiero ruszamy i ja też bałam się z siostrą takich dużych inwestycji więc śmiejemy się, że nazwa nieprzypadkowa- dodała.