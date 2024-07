W czasie zakupu okularów warto dobrać je do kształtu twarzy. Odpowiednio dobrane odwrócą uwagę otoczenia od niedoskonałości, zły wybór spowoduje odwrotny skutek. Na przykład grube oprawki poszerzą kwadratową twarz, a okulary okrągłe dodatkowo zaokrąglą rysy twarzy.

Twarz kwadratowa

Do kwadratowej twarzy o szerokim czole, podobnej szerokości policzków (które są mocno zaznaczone) i szczęki odpowiednie będą wąskie okulary o lekko zaokrąglonych rogach. Można też wybrać okulary o kocim lub owalnym kształcie, a także okrągłym o wąskich oprawkach albo bez. W przypadku twarzy kwadratowej odpowiednie będą oprawki zaokrąglone u dołu, co odwróci uwagę od szerokiego czoła. Nie powinno się wybierać okularów o oprawkach kanciastych.

Twarz podłużna

Ten typ twarzy cechuje się również szerokim czołem i szeroką dolną partią twarzy, ale ma kształt prostokąta, więc linia policzków, podbródka i skroni jest pionowa. Odpowiednie będą okulary o owalnych oprawkach, a także kocie i szerokie prostokątne. Celem jest w tym przypadku optyczne skrócenie podłużnej twarzy.

Twarz trójkątna

Twarz trójkątna to szerokie czoło z wąskimi ustami i podbródkiem. Dobrym rozwiązaniem będą zatem oprawki półpełne, czyli na żyłkę. Osoby o trójkątnej twarzy powinny wybierać oprawki o zaokrąglonej dolnej krawędzi. Można wybrać też oprawki okrągłe. Zaleca się unikać grubych oprawek. Najlepiej jednak wybrać oprawki o kształcie skrzydeł motyla.

Twarz okrągła

Okrągła twarz charakteryzuje się podobnymi wymiarami twarzy w pionie i poziomie. Warto w tej sytuacji rozważyć dla kontrastu zakup okularów o oprawkach prostokątnych lub o kształcie kanciastym, zdecydowanym. Powinny wyszczuplić twarz. Należy unikać okularów ze zdobieniami na krawędziach, bo ją optycznie poszerzą. Okulary nie mogą być szerokie i wystawać poza zarys twarzy. W tym przypadku także dobrze wyglądają oprawki o kształcie motyla.

Twarz owalna

Jest to typ twarzy, do którego pasuje większość rodzajów okularów. Najlepsze będą okulary o szerokości zbliżonej do szerokości twarzy. Oprawki okularów nie mogą być zbyt duże, ale też zbyt małe i wąskie. Powinny być dostosowane do wielkości twarzy. W tym przypadku sprawdzą się lenonki.