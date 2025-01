Dominika Serowska od miesiąca jest szczęśliwą mamą małego Romeo. Partnerka Marcina Hakiela wybrała dla synka oryginalne imię, bo ja twierdzi nie chciała sytuacji, aby dziecko nosiło popularne imię, które często powtarza się w szkołach. Od narodzin synka Dominika Serowska często publikuje na swoim instagramowym koncie zdjęcia z synkiem, ale tym razem mocno zaskoczyła. Na nowym kadrze pokazała, jak przytula się z synkiem, a na zdjęciu po raz pierwszy tak dokładnie widać jego twarz. To trzeba zobaczyć!

Marcin Hakiel i Dominika Serowska niedawno zostali rodzicami. Ich synek Romeo przyszedł na świat 4. grudnia 2024 roku i w związku z tym ostatnie święta Bożego Narodzenia były dla pary wyjątkowe. Partnerka Marcina Hakiela na bieżąco relacjonuje, jak obecnie wygląda jej życie z niemowlakiem i ostatnio zdradziła, że pierwsze spacery z Romeo mają już za sobą. Para wybrała dla synka wózek marki Espiro, który kosztuje niecałe cztery tysiące złotych i udowodnili, że znane osoby nie zawsze decydują się, aby wydać na wózek 10 czy nawet 15 tys. zł

Teraz Dominika Serowska opublikowała nowe zdjęcie z synkiem i po raz pierwszy pokazała go w całej okazałości. Mały Romeo rośnie jak na drożdżach i wygląda na to, że jego rodzice już podjęli decyzję, czy będą pokazywać jego twarz w mediach społecznościowych. Tym zdjęciem partnerka Marcina Hakiela rozwiała wszelkie wątpliwości.

Jak wiadomo, starsze dzieci Marcina Hakiela ze związku z Katarzyną Cichopek, choć czasem pojawiają się w mediach społecznościowych swoich rodziców, to praktycznie nigdy niewidoczna jest ich twarz. Wygląda na to, że byli małżonkowie zdecydowali się poczekać i pozostawić swoim pociechom decyzję, czy chcą udostępniać swój wizerunek w sieci. Tymczasem w przypadku nowej partnerki Marcina Hakiela sprawa stała się jasna i nowe zdjęcie wskazuje na to, że od teraz częściej będziemy oglądać zdjęcia Romeo. A jakie relacje ma Dominika Serowska ze starszymi dziećmi tancerza?

Stawiam raczej na naturalne relacje, nie lubię przesadzonej słodyczy, ani przekupstwa. Chce, żeby ktoś mnie lubił za to, jaka jestem, a nie za to, co mogę mu dać. Tak samo więc jest z dziećmi. Myślę, że jestem dla nich, może nie koleżanką, ale też nie matkuję. Ta relacja jest gdzieś pomiędzy. Zależy mi, żeby była prawdziwa i szczera. I żebyśmy po prostu mieli do siebie szacunek

powiedziała Dominika w wywiadzie dla Super Expressu