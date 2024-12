Antoni Królikowski niedawno poinformował, że na świat przyszła jego córeczka. Ukochana aktora rodziła w jednym z wrocławskich szpitali, a 1 października dumni rodzice mogli przytulić wyczekiwaną Jadwigę.

Reklama

Antek Królikowski pokazał zdjęcie z córeczką

Od kiedy Antoni Królikowski i Izabela Banaś powitali na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko, chętnie dzielą się kadrami z córeczką. Jednak na większości zdjęć mała Jadwiga jest mało widoczna. Tym razem aktor zrobił wyjątek i pierwszy raz pokazał buzię córeczki w pełnej okazałości. Ta decyzja sprawiła, że pod najnowszym postem Antka pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani zastanawiają się, do kogo podobna jest dziewczynka. Zdania są podzielone! Niektórzy twierdzą, że Jadwiga podobna jest do swojej mamy inni, że do taty, a nawet dziadka (Pawła Królikowskiego).

Jadzia. 'Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech' - podpisał fotografię z córeczką Królikowski.

Oj cała mama.

Ale słodziak PODOBNA DO TATY I DZIADKA GRATULACJE DLA RODZICÓW CHOWAJ SIĘ ZDROWO SŁONECZKO.

Do dziadka podobna - pisali fani.

Nie mogło zabraknąć również pytań o syna Królikowskiego, którego ma z Joanną Opozdą. Pojawiło się wiele komentarzy, na które aktor nie odpowiedział. Obserwatorzy Antka pytali o to, czy dziewczynka poznała już brata i gdzie jest syn. Pojawiły się również komentarze fanów, którzy zaciekawieni pytali o to, czy Antoni wraz z bliskimi przeprowadzili się już do Poznania (jak pisano w mediach). Okazuje się, że w ogóle takich planów nie było, a informacje, które krążyły w sieci były tylko fejkowymi informacjami.

A Pan już mieszka w Poznaniu? - zapytała jedna osoba.

Nie, z tym Poznaniem to był czyjś fejknius. Swoją drogą fajne miasto! - odpowiedział Królikowski.

Reklama

Życzymy dużo zdrowia dla całej rodziny!