Wokół Dagmary Kaźmierskiej ostatniego czasu zrobił się niemały szum. Najpierw udział w show "Taniec z Gwiazdami" i emocje fanów, którzy wysyłali SMS-y, dzięki którym przechodziła do kolejnych odcinków. Później odejście uczestniczki z rzekomego powodu zdrowotnego, a teraz przypomnienie światu przez jeden z portali o kryminalnej przeszłości Kaźmierskiej. Duża presja spowodowała, że "Królowa życia" z dala od wszystkiego postanowiła odpocząć.

Zdjęcia i nagłówki dotyczące Dagmary Kaźmierskiej są niemalże wszędzie. Wiele osób zapomniało już o przeszłości kryminalnej, jaką posiada kobieta, a skupiło się na miłych aspektach i jej poczuciu humoru. Jednak nie wiadomo skąd i akurat, dlaczego teraz znowu pojawił się temat, który wybrzmiał już w mediach lata temu odnośnie prowadzenia agencji towarzyskiej. Kolejny raz zrobiło się zamieszanie, a z życia Kaźmierskiej wyciągane są coraz to nowsze szczegóły.

Sama Kaźmierska również odniosła się do całej sprawy i napisała na swoim Instagramie oświadczenie: