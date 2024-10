Udział Justyny Steczkowskiej w roli jurorki "Twoja twarz brzmi znajomo" wzbudził wśród fanów show wiele emocji. Większość z nich bardzo ucieszyła się, że tak doświadczona i uwielbiana artystka zasiądzie w jury hitowego programu Polsatu. Jednak po debiucie artystki w roli jurorki "TTBZ" w sieci zawrzało. A wszystko przez jeden szczegół, który był szeroko komentowany przez widzów muzycznego show. Teraz produkcja "Twoja twarz brzmi znajomo" wydała zaskakujący komunikat w tej sprawie.

Nagły komunikat produkcji "Twoja twarz brzmi znajomo" ws. Justyny Steczkowskiej

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" już po raz 21. gości na antenie stacji Polsat. W nowej odsłonie muzycznego show Polsatu nie zabrakło zmian. U boku Macieja Rocka pojawiła się Agnieszka Hyży, która objęła posadę prowadzącej po odejściu Macieja Dowbora z Polsatu. Zmiany zaszły takie w składzie jurorskim. Do programu w roli sędziów dołączyli Stefano Terrazzino i Justyna Steczkowska.

Choć fanom show przypadł do gustu ten nowy duet jurorski, to jednak po pierwszych odcinkach programu nie zabrakło uwag w stronę Justyny Steczkowskiej. Niektórym widzom bowiem nie spodobało się to, że piosenkarka siedziała bokiem do występujących na scenie uczestników i prawie odwrócona tyłem do kolegi z jury, Stefano Terrazzino.

Dlaczego Justyna siedzi tyłem do Stefano i bokiem do występujących?

Jusia super, że jesteś, ale to siedzenie tyłem do Stefano - jest słabe - komentowali widzowie

Komentarze na ten temat nie przestały pojawiać się w sieci, dlatego produkcja "Twoja twarz brzmi znajomo" postanowiła wydać specjalny komunikat w tej sprawie, który właśnie pojawił się na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych.

Uwaga! Mamy ważny komunikat od Justyny i Stefano! Od dzisiejszego odcinka nasi jurorzy będą siedzieć do siebie plecami! Widzimy się o 19:55 w POLSAT - brzmi komunikat produkcji ,,Twoja twarz brzmi znajomo''

Produkcja show szybko dodała, że oczywiście ich komunikat ma charakter humorystyczny.

Tak w razie czego tłumaczymy, że to post z HUMOREM!

Niespodziewany komunikat produkcji "Twoja twarz brzmi znajomo" bardzo rozbawił fanów.

Hahaha dowcipnisie

Ważne, by mieć solidne oparcie - żartują internauci

Wygląda na to, że produkcja programu swoim komunikatem postanowiła dać mały "pstryczek w nos" wszystkim hejterom!

Śledzicie nową edycję "Twoja twarz brzmi znajomo"? Podoba Wam się nowy skład jury i prowadzący?