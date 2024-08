Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" w dalszym ciągu budzą ogromne zaciekawienie wśród fanów programu. Dziś losy tej dwójki możemy śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych, jednak para niezbyt często dzieli się wspólnymi kadrami. I właśnie po dłuższej przerwie Dorota zamieściła nowe nagranie, na którym w końcu pojawił się Waldemar. W takiej sytuacji jednak jeszcze go nie widzieliśmy!

Dorota z "Rolnik szuka żony" w końcu pokazała nagranie z Waldemarem

W życiu Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony" ostatnio sporo się dzieje, a to wszystko za sprawą przełomowych zmian. Ukochana rolnika w końcu przeprowadziła się do niego, ale to nie koniec radosnych wieści. Jak wiadomo, Dorota i Waldemar z "Rolnika" już niedługo zostaną rodzicami! Jesienią na świecie pojawi się ich upragniona córeczka.

Od momentu ogłoszenia tej wspaniałej informacji para jednak niezbyt często publikowała wspólne ujęcia. Teraz w końcu na instagramowym profilu Doroty pojawił się jej ukochany.

Archiwum prywatne

Ukochana rolnika pokazała jego prawdziwą twarz, a mianowicie czułą i troskliwą stronę Waldemara! Na nagraniu możemy bowiem zobaczyć, jak rolnik czule opiekuje się kotkiem. Dorota swoje wideo opisała krótko:

Wiejskie koty też są słodkie

Instagram/bully_b33

Jak widać, Waldemar to nie tylko pracowity i zaradny mężczyzna, ale także pełen ciepłych uczuć w sobie. Dorocie i Waldemarowi z "Rolnik szuka żony" życzymy wszystkiego dobrego i oczywiście z niecierpliwością czekamy na wieści o narodzinach ich córeczki!

