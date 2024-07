Związane włosy i uformowane w kok zawiązuje się chustą bądź szalem, tworząc turban. Do wykonania turbanu najlepsza będzie miękka, ozdobna chusta o przeciętnym rozmiarze. Turban arabski zasłania niemal wszystkie lub wszystkie włosy, natomiast słowiański i afrykański okalają jedynie większą część głowy.

Reklama

Arabski turban powinien ciasno przylegać do głowy

Do wykonania turbanu arabskiego włosy należy związać na dole i uformować kok. Dla większej trwałości można ustabilizować go spinkami albo wsuwkami. Chustę należy założyć na głowę tak, by przykrywała kok i cały tył głowy. Z przodu powinny być dwie równe części, które będą zawijane. Na wysokości policzka koniec chusty trzymany w prawej dłoni należy przekręcić o 180 stopni. Następnie tak skręconą chustę przekłada się przez górę głowy na drugą stronę. Analogicznie skręca się i przekłada drugi koniec chusty, trzymany w lewej dłoni. Chusta w ten sposób skrzyżuje się nad czołem, na czubku głowy. Oba końce należy skrzyżować także z tyłu, pod kokiem. Ważne jest ciasne zwijanie turbanu – na tyle, by było to wygodne, ale też by turban nie rozpadł się tuż po jego skonstruowaniu. Oba końce trzeba związać i schować pod materiał wystające końcówki. Jeśli chusta jest bardzo długa, można końce zawiązać nie z tyłu, a na górze. Po zawinięciu chusty turban należy udrapować i nadać mu ostateczny kształt – można zmodyfikować każdą warstwę, by powstały pożądane fałdki i załamania.

Turban słowiański nadaje głowie bardziej podłużny kształt i odsłania więcej włosów

Bazą jest kok, który należy zrobić u dołu głowy. Chustę zwija się tak, by była ona na tyle wąska, żeby zmieścić się pod kokiem, zakrywając granicę włosów i szyi. Następnie końce chusty krzyżuje się nad czołem, przekręca je o 180 stopni i znowu krzyżuje. Powinien powstać spory stożek. Końce chusty następnie krzyżuje się z tyłu głowy, także pod kokiem, i zawiązuje. Jeśli wystarczy materiału, można ponownie skierować końce chusty na czubek głowy i tam umieścić końce, wsuwając je w fałdy tkaniny. Jeśli końce są zbyt krótkie na to, wystarczy ukryć je pod tkaniną na dole. Po tym turban należy uformować wedle uznania.

Turban z wysoko związanymi włosami, czyli jak zrobić turban afrykański

Turban afrykański jest nie tylko ładny, ale i w letnie dni może dawać ochronę przed słońcem – dzięki wysoko upiętym włosom i jego otwartej konstrukcji skóra może w pełni oddychać. Pierwszym krokiem jest związanie włosów wysoko i zwinięcie ich w kok. Następnie chustę lub szal składa się tak, by szerokość nie była zbyt duża, optymalnie 10-15 centymetrów. Chustę należy ułożyć z tyłu na dole głowy, a jej końce skrzyżować ze sobą pomiędzy czołem a kokiem. Potem końce ponownie przekłada się do tyłu i krzyżuje nieco wyżej od pierwszej warstwy – chusta powinna zakryć cały tył głowy aż do koka. W zależności od tego, jak długa jest chusta, czynność powtarza się albo końcówki chowa w fałdy materiału zawiniętego na głowie. Ostatnim krokiem jest uformowanie turbanu. Należy naciągnąć go na uszy i stworzyć fałdki na pozostałych warstwach. Ważne jest, by turban wiązać ciasno.

Reklama