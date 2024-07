Problem z tym, jak ubrać się do klubu miewają nawet najbardziej zaprawieni w bojach imprezowicze, dla których nie są tajemnicą żadne modowe inspiracje. Strój, który komponujesz na imprezę musisz dokładnie przemyśleć, bo często chęć wyeksponowania wdzięków daje efekt tandety i złego gustu.

Reklama

Najnowsze trendy to niejedyny czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę. Stylizacja powinna być wygodna, dopasowana do kształtu sylwetki, wyrażająca twój indywidualny styl, a jednocześnie dostosowana do charakteru miejsca i imprezy, na jaką się wybierasz. To wszystko ciężko połączyć w jednym zestawie, chyba, że ma się w swojej szafie kilka uniwersalnych ciuchów.

Spodnie, sukienka czy spódnica, czyli jak skomponować zestaw?

Wybór pomiędzy spodniami a sukienką lub spódnicą to główny dylemat dziewczyn, które szykują się do wyjścia na imprezę. Choć są takie, które stawiają na wygodę, większość chce wyeksponować nogi. Sukienka to zawsze dobry pomysł, a klasyczna mała czarna ponoć nadaje się na każdą okazję. Można również postawić na coś odważniejszego: różową lub miętową sukienkę na cienkich ramiączkach z dekoltem w kształcie litery V.

Zobacz także

Większe pole manewru niż sukienka dają spódnica i bluzka. Można skomponować z nich wiele ciekawych zestawów. Nawet z najprostszej, rozkloszowanej spódnicy przed kolano można stworzyć strój zarówno w wersji eleganckiej, jak i swobodnej – do pierwszego można dobrać obcisły top, do drugiego natomiast luźny, wpuszczony T-shirt.

Są jednak bluzki, do których bardziej niż spódnica będą pasować spodenki. Zawsze modne są przetarte szorty, które wyglądają świetnie w połączeniu z koszulą w kratę, luźnym topem czy T-shirtem z wzorem moro. Bardzo modną opcją – ale tylko dla odważnych dziewczyn o zgrabnej figurze – jest crop top (krótki top odsłaniający brzuch), który, choć eksponuje brzuch, wcale nie musi być wulgarny w połączeniu z odpowiednio dobranym dołem. Najlepiej pasują do niego obcisłe dżinsy, które zresztą są klubowym odpowiednikiem małej czarnej – nadają się do każdego zestawu. Wyglądają efektownie zwłaszcza w połączeniu z butami na wysokim obcasie i krótką marynarką.

Opcja dla niezdecydowanych to kombinezon, który można dostać w niezliczonej ilości wariantów – w wersji długiej i krótkiej, na ramiączkach i bez. Takie rozwiązanie łączy w sobie styl, wygodę i skromność.

Detal tworzy stylizację – jakie dodatki wybrać?

Wybierając się do klubu, możesz sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa – nawet jeśli najlepiej czujesz się w klasycznym zestawie, nie rezygnuj z przyciągających uwagę dodatków. Jeśli nie chcesz wyglądać, a przez to czuć się jak u cioci na imieninach, zadbaj o jakiś niepozorny detal swojego stroju, np. opaskę, bransoletkę lub zegarek. Uważaj na naszyjniki i duże kolczyki – choć rzeczywiście bywają tak efektowne, że mogą stać się podstawą stylizacji, klub nie jest miejscem dla nich. Na parkiecie stają się prawdziwym utrapieniem – trzeba je cały czas poprawiać i uważać, żeby o coś nie zaczepiły. To samo dotyczy torebki, bez której jednak ciężko się obyć. Najwygodniejsza opcja to kopertówka z długim paskiem. Skoro już masz torebkę, wykorzystaj jej potencjał. Nie pozwól, żeby spełniała tylko praktyczną funkcję, bo równie dobrze sprawdzi się jako modny dodatek. Może być nawet podstawą klubowego zestawu, jeśli zwraca na siebie uwagę połyskliwym materiałem (np. z cekinami).

W jakich butach do klubu?

Jeśli nie jesteś przyzwyczajona do szpilek, lepiej nie ryzykuj – impreza będzie ci się później kojarzyła tylko z bolesnymi bąblami. Nie przeginaj też w drugą stronę – do klubów z selekcją mogą cię nie wpuścić, jeśli przyjdziesz w sportowym obuwiu. Wybieraj pośrednie opcje – do bardziej eleganckich zestawów: czółenka, platformy, koturny lub baleriny, do tych luźniejszych: lordsy, creepersy, vansy, sneakersy, workery albo oficerki.

Strój zależy od rodzaju klubu

Nawet najmodniejsze stylizacje mogą się okazać nietrafione, jeśli zaprezentujesz się w nich w miejscu, do którego nie pasują. W niektórych eleganckich klubach po prostu nie wypada pojawić się w stroju innym niż sukienka koktajlowa. Są też lokale, które nastawione są na zabawę w rytmie konkretnej muzyki – kluby w stylu pin-up będą się różnić od klubów gotyckich nie tylko repertuarem muzycznym i wystrojem, ale także typem preferowanego stroju. Kiedy będziesz za bardzo odstawać od towarzystwa, trudno ci będzie dobrze się bawić. Poza tym, jeśli w lokalu obowiązuje selekcja, niedopasowanie ubrania do profilu miejsca, może się dla ciebie skończyć przymusową zmianą planów.