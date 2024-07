Jeśli nie wiesz, jak się ubrać do szkoły, powinnaś zachować umiar. Nie chcesz przecież odstawać o sto lat od najnowszych trendów, a z drugiej strony czujesz, że nie wszystkie modowe nowości do Ciebie pasują. Odzież do szkoły powinna pasować zarówno do Twojej figury, jak i do charakteru.

Strój do szkoły stylizowany na ubiór gwiazd

Jeśli masz drobną budowę ciała, tak jak Monika Brodka, do szkoły ubierz się w bluzę w grochy, którą połącz z rozkloszowaną spódnicą, podkreślającą talię. Z takim strojem świetnie będą się komponować buty na koturnach. W ubiorze do szkoły istotne są dodatki. Możesz wybrać np. tzw. okulary kujonki – duże szkła w czarnych oprawach – taki styl preferuje Joanna Ash. Hitem modowym są kołnierze zdobione cekinami. Nawet, jeśli zarzucisz je na zwykły t-shirt będą wyglądać niebanalnie. Do szkoły świetnie nadają się zwykłe trampki. Możesz je połączyć z czarną sukienką i wspomnianym kołnierzem, a na pewno przyciągniesz uwagę rówieśników.

Uniwersalne i modne ubrania do szkoły

Są pewne fasony i kolory, które nie wychodzą z mody. Klasycznym przykładem jest czerń i biel. Baw się tymi kolorami, przełamując je jakimś ciekawym dodatkiem, np. marynarką w soczystym kolorze, kolorowym paskiem, czy dużą, barwną torebką. Od lat z mody nie wychodzi jeans. Kurtka, spodnie, koszula – wszystko możesz wykorzystać. Oczywiście, jeśli do szkoły ubierzesz się w jeansowe spodnie, to górę wybierz już z innego materiału. Chusty to kolejny element garderoby, którym podkreślisz swój indywidualny styl. Ich funkcja nie ogranicza się już tylko do ochrony przed zimnem. Chustę możesz delikatnie zawiązać pod szyją, traktując ją jako element stylizacji. Bardzo modne są duże chusty, zwłaszcza w kratę i duże kwiaty, nawiązujące do folkloru.

W co się nie ubierać do szkoły?

Jeśli zastanawiasz się, jak się ubrać do szkoły, to być może zależy ci na stroju adekwatnym do miejsca. I w tym tkwi cały sekret mody szkolnej. Pamiętaj o kilku wskazówkach:

Zrezygnuj z noszenia dresów. To strój właściwy na olimpiadę sportową, a nie do szkoły;

Spódniczki mini, jeśli masz zgrabną figurę, owszem ładnie wyglądają, tylko są wskazane raczej na popołudniowe wyjście z koleżankami niż formalne spotkanie z twoimi nauczycielami w szkole;

Dekolt – masz ponętny biust i chcesz się nim pochwalić – super, ale z wycięciami w bluzkach, sukienkach, jest podobnie, jak ze spódniczkami mini (ok, ale nie do szkoły).

Nie pozwól, aby z twojego stroju można było wywnioskować, że jesteś osobą wulgarną.

Zobacz także

Pamiętaj, że masz czuć się dobrze we własnej stylizacji. Nie ma stroju uniwersalnego, w którym każdy będzie czuł się dobrze. Jeśli modne są jegginsy (legginsy z jeansu), a ty uznałaś, że do Ciebie pasują – super. Jeśli jednak tak nie jest, odpuść sobie. Ślepe podążanie za modą to błąd wielu nastolatek. W efekcie, osoby, które nie wiedzą, jak się ubrać do szkoły i wybiorą to, co jest modne, nie zważając na inne aspekty, wyglądają po prostu komicznie. A przecież nie o to chodzi w szkolnym looku.