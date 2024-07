Masz zielone oczy, tak jak Emma Stone, Kate Winslet i Julianne Moore ? To wspaniale - odcień ten występuje u ludzi zdecydowanie najrzadziej! Jaki makijaż najlepiej wydobędzie ich kolor? Makijażyści gwiazd zgodnie uznają, że czerń jest zbyt ciężka i "gasi" spojrzenie - czarny eyeliner warto zastąpić ciemnoszarą kredką . Zielony kolor oczu wspaniale podkreślą pastele: fiolet i delikatny róż -dodatek srebrnych drobinek w cieniu do powiek nada twojemu spojrzeniu blasku. (zobacz: Najmodniejszy makijaż na karnawał? W kolorze lodu: zmrożony i połyskujący chłodną zielenią! ) Na wieczór świetnie sprawdzi się również ciemny brąz - warto zaopatrzyć się w cień lub eyeliner w tym odcieniu. Marzy ci się seksowne smookey eye? Szukaj cienia do powiek w kolorze... śliwki !

Cień do powiek Lid Pop Eyeshadow, Grape Pop, Clinique, ok. 70 zł

Cień do powiek Lid Pop Eyeshadow, Grape Pop, Clinique, ok. 70 zł

Cienie do powiek Expert Wear Eyeshadow Quads, Mocha Motion, Maybelline, ok. 20 zł

Cienie do powiek Expert Wear Eyeshadow Quads, Mocha Motion, Maybelline, ok. 20 zł

4 z 9

Materiały prasowe

Kremowy cień do powiek Benefit, odcień Always a Bridesmaid, Benefit, ok. 80 zł