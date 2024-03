W nocy z 10 na 11 marca 2024 w Dolby Theatre w Los Angeles odbyła się 96. gala Oscarów. Rozdanie najważniejszych nagród filmowych to również ogromne święto mody. Trudno szukać lepszej okazji by zobaczyć spektakularnie ubrane gwiazdy. Nad ich obecnością podczas Oscarów pracują także największe domy mody, w końcu m. in. tym jak prezentowały się zaproszone gwiazdy kina mówi się na całym świecie. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze kreacje minionej oscarowej nocy

Reklama

Oscary 2024 - kreacje gwiazd na czerwonym dywanie

Oscary to nie tylko największe filmowe wyróżnienie ale również święto mody. Na czerwonym dywanie nie brakuje nie tylko zachwytów ale i wpadek. Dziś wszyscy mówią o tym, że Ariana Grande wyglądała jak w kołdrze czy o tym, że przez niebotycznie wysokie buty Liza Koshy przewróciła się na czerwonym dywanie w spektakularnej kreacji. A jak wyglądały inne gwiazdy? W naszej galerii znajdziecie sporo zdjęć z 96. gali rozdania Oscarów. Kto według Was wyglądał najlepiej?