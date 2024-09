W marcu 2022 roku rodzina Bruce’a Willisa wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że aktor kończy karierę z powodów zdrowotnych. Gwiazdor znany z filmów sensacyjnych cierpi na afazję, która jest jednym z objawów demencji i polega na odczuwaniu trudności w mówieniu, rozumieniu, czytaniu oraz pisaniu. Willis całkowicie zniknął z mediów. Obecnie utrzymuje kontakt jedynie z rodziną i przyjaciółmi. Nie udziela żadnych wypowiedzi. Niedawno jego była żona, Demi Moore opowiedziała o tym, jak się czuje legenda amerykańskiego kina.

Ostatnio Demi Moore pojawiła się w programie „The Drew Barrymore Show”. Prowadząca format wspomniała o współpracy z Bruce’em Willisem na planie filmu „Aniołki Charliego”. Ujawniła, że zna go całe życie. Poznali się jeszcze w czasach, gdy pracował w gastronomii i dopiero marzył o karierze w Hollywood.

Gdy kręciliśmy film, Bruce przyszedł, żeby w nim wystąpić. Miałam okazję z nim pracować. Znałam go wcześniej, gdy był barmanem w Cafe Central. Znałam go całe moje życie. Jak on się teraz czuje?

– zapytała Drew Barrymore.