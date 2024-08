W niedzielę, 25 sierpnia Roksana Węgiel i Kevin Mglej przysięgali sobie wieczną miłość przed Bogiem. O ich uroczystości ślubnej mówią wszyscy, a zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości, że była to udana impreza. Teraz Michał Kassin postanowił ujawnić, jak było naprawdę.

Michał Kassin zdradził, jak naprawdę wyglądało wesele Roxie Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie! Para młoda zorganizowała huczne wesele, choć szczegóły imprezy pozostały tajemnicą do samego końca. Warto podkreślić, że nawet goście do ostatniej chwili nie znali miejsca ślubu. Na uroczystości pojawiła się nie tylko rodzina pary, ale również ich znani znajomi. Na liście gości nie zabrakło Michała Kassina, z którym Roksana Węgiel doszła do finału "Tańca z gwiazdami". To właśnie tancerz był odpowiedzialny za pierwszy taniec pary.

Michał Kassin, z którym Roksana Węgiel się zaprzyjaźniła, pojawił się na uroczystości razem ze swoim partnerem Jakubem Pursą. Tancerz z chęcią wypowiedział się na temat ślubu i nie szczędził komplementów młodej parze.

Ja i Jakub bawiliśmy się super! Przepiękne miejsce, wszystko doskonale zorganizowane, wszystko było autentyczne, goście cały czas na parkiecie, Roxie i Kevin ze wszystkimi rozmawiali i dla każdego znaleźli chwilę, pomimo tego, że było bardzo dużo gości. No i najważniejsze, było widać, że po prostu są szczęśliwi — powiedział Michał Kassin dla Pudelka.

Michał Kassin wypowiedział się również na temat pierwszego tańca młodej pary. Na szczęście również i on przebiegł doskonale.

Pierwszy taniec naprawdę wyszedł pięknie. Młodzi dali z siebie wszystko, wszyscy goście oglądali z zachwytem. Ja też jestem z nich bardzo dumny, bo nauka nie poszła w las i widać efekt naszych wspólnych treningów. Co najważniejsze, było widać między nimi prawdziwe uczucie - te wszystkie spojrzenia w oczy były autentyczne. Myślę, że będą mieli pamiątkę na długie lata — dodał.

Czekacie na więcej kadrów z wesela Roxie i Kevina?

