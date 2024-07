3 z 7

Cienie do powiek w kremie Long Wear Cream Eyeshadow, Bobbi Brown, 120 zł/szt.

W wewnętrznym kąciku oka nałóż jaśniejszy cień, a na resztę ruchomej powieki ciemniejszy. Rozetrzyj go tak, aby delikatnie nachodził na powiekę nieruchomą, to optycznie „otworzy’’ i powiększy oko. Ten sam cień rozprowadź po wcześniej nałożonej kredce i delikatnie go rozetrzyj.

