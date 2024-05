Obok „Oppenheimera” to właśnie „Biedne istoty” Yorgosa Lanthimosa miały swój wielki dzień podczas gali wręczenia Oscarów w 2024 roku. Film greckiego reżysera zgarnął łącznie aż cztery złote statuetki: za najlepsze kostiumy, najlepszą scenografię, najlepszą charakteryzację. Ze szczęścia nie posiadała się Emma Stone, która dostała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Film trafi do kin w 19 stycznia. Mnóstwo fanów czekało na niego już od premiery na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji z ubiegłego roku.

Emma Stone gra rolę życia jako Bella Baxter – kobieta wskrzeszona z martwych w wyniku eksperymentu ekscentrycznego szkockiego naukowca, która wyrusza w surrealistyczną podróż do samopoznania, pełną niespodzianek, humoru i pełnej gamy emocji .

Do Stone dołączyło wiele innych wielkich nazwisk – w szczególności Willem Dafoe i Mark Ruffalo, którzy również zdobyli wielkie uznanie za swoje role. Poniżej znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o obsadzie "Biednych istot".

Obsada Poor Things: Pełna lista aktorów i postaci w filmie Yorgosa Lanthimosa

Poniżej znajdziesz głównych członków obsady i postacie z filmu "Biedne istoty":

Emma Stone jako Bella Baxter/Victoria Blessington

Mark Ruffalo jako Duncan Wedderburn

Willem Dafoe w roli doktora Godwina „Boga” Baxtera

Ramy Youssef jako Max McCandles

Jerrod Carmichael jako Harry Astley

Christopher Abbott w roli Alfiego Blessingtona

Kathryn Hunter jako Madame Swiney

Margaret Qualley jako Felicity

Hanna Schygulla jako Martha Von Kurtzroc

Vicki Pepperdine jako pani Prim

Suzy Bemba jako Toinette

Tom Stourton jako steward

Wayne Brett jako ksiądz

Carminho jako śpiewająca kobieta

Jerskin Fendrix muzyk w restauracji w Lizbonie

Emma Stone gra Bellę Baxter

Kim jest Bella Baxter? Młoda kobieta przywrócona do życia po śmierci przez genialnego, odważnego naukowca, doktora Godwina Baxtera.

W czym jeszcze wystąpiła Aktorka znana jest z głośnych produkcji jak „Cruella”, „Faworyta”, „Maniac”, „Łatwa dziewczyna”, „Służące”, „La La Land”, „Kocha, lubi, szanuje”, „Birdman”, „Niesamowity Spider-Man 2”, „Niesamowity Spider-Man”, „Zombieland”, „Duchy moich byłych”, „Magia w blasku księżyca”, „Witamy na Hawajach”, „Gangster Suad. Pogromcy mafii”, „Supersamiec”, „Nieracjonalny mężczyzna”, „To tylko seks”.

Ostatnio Stone pojawiła się w serialu „The Curse” oraz filmie „Rodzaje życzliwości”.

Mark Ruffalo gra Duncana Wedderburna

Kim jest Duncan Wedderburn? Sprytny i rozpustny prawnik, który od razu podoba się Belli i namawia ją, aby towarzyszyła mu w podróży po Europie, podczas której ma nadzieję, że się pobiorą.

W czym jeszcze grał Mark Ruffalo? To kolejny gwiazdor „Biednych istot”, który pojawił się w takich produkcjach jak „To wiem na pewno”, serii „Avengers”, „Zacznijmy od nowa”, „Spotlight”, „Wyspa tajemnic”, „Iluzja”, „Thor: Ragnarok”, „Zodiak”, „Jak w niebie”, „Foxcatcher”, „Iluzja 2”, „Zakładanik”, „Dziś 13, jutro 30”, „Projekt Adam”, „Zakochany bez pamięci” czy „Iron Man III”.

Ostatnio mogliśmy go obaczyć w miniserialu „Światło, którego nie widać”. Ruffalo dołączył też do obsady superprodukcji „Avengers: Secret Wars” oraz „Mickey 17”.

Willem Dafoe wciela się w doktora Godwina „Boga” Baxtera

Kim jest doktor Godwin „Bóg” Baxter? Ekscentryczny i samotny szkocki naukowiec, którego najnowszym eksperymentem jest stworzenie Belli Baxter, którą bardzo kocha i traktuje jak córkę.

W czym jeszcze wystąpił Willem Dafoe? Aktor ma na koncie role w takich filmach jak „Święci z Bostonu”, „Lighthouse”, „Pluton”, „Spider-Man: Bez drogi do domu”, „Van Gogh. U bram wieczności”, „Dzikość serca”, „Projekt Floryda”, „Grand Budapest Hotel”, „Spider-Man”, „American Psycho”, „Zaułek koszmarów”, „Gwiazd naszych wina”, „Wiking”, „Spider-Man 2”, „John Wick”, „Spider-Man 3”, „Aquaman”, „Plan doskonały” czy też „Morderstwo w Orient Expressie”.

Ostatnio mogliśmy zobaczyć Dafoe w filmie „Rodzaje życzliwości” oraz „Tropico”. Aktor dołączył do obsady „Nosferatu” i „Beetlejuice Beetlejuice”.

Ramy Youssef gra Maxa McCandlesa

Kim jest Max McCandles? Młody uczeń Godwina, który zostaje zaproszony do swojego domu i zostaje oczarowany Bellą.

W czym jeszcze wystąpił Ramy Youssef? Aktor pojawił się w serialu „Ramy” oraz filmach „Dlaczeg on?”, „Pewien zwariowany rejs”, i „Bez obaw, daleko nie zajdzie”. Gościnnie występował w takich seriach jak „Mr. Robot”.

Jerrod Carmichael gra Harry'ego Astleya

Kim jest Harry Astley? Tajemniczy mężczyzna, którego Bella spotyka na statku podczas pobytu u Wedderburna.

W czym jeszcze brał udział Jerrod Carmichael? Aktor ma na koncie role w takich produkcjach jak „Wszędobylska mamuśka”, „Sąsiedzi”, „Sąsiedzi 2”, „Transformers: Ostatni Rycerz” czy też „The Disaster Artist”.

Christopher Abbott gra Alfiego Blessingtona

Kim jest Alfie Blessington? Nieprzyjemny arystokrata, który jest ściśle powiązany z tajemniczą przeszłością Belli, zanim została przywrócona do życia.

W czym jeszcze brał udział Christopher Abbott? Aktor wystąpił w takich produkcjach jak „James White”, „Paragraf 22”, „Possessor”, „Czarny niedźwiedź”, „Sweet Virginia”, „Whiskey Tango Foxtrot”, „To przychodzi po zmroku”, „Grzesznica”, „Pierwszy człowiek”, „Świat, który nadejdzie”, „Piercing”, „The Forgiven” oraz „Ryzykowny układ”. Widzowie mogą kojarzyć go też z serialu „Dziewczyny”.

Ostatnio Abbott dołączył do filmów „Kraven Łowca” oraz „The Maid of Orleans”.

Kathryn Hunter gra Madame Swiney

Kim jest Madame Swiney? Właścicielka burdelu, w którym Bella na krótko znajduje pracę.

W czym jeszcze grała Kathryn Hunter? Aktorka ma na koncie role w takich produkcjach jak „Tragedia Makbeta”, „Harry Potter i Zakon Feniksa”, a także „Gwiezdne wojny: Andor” oraz „Megalopolis”.

Margaret Qualley gra Felicity

Kim jest Felicyta? Najnowszy eksperyment Baxtera, którego ożywia po odejściu Belli z Wedderburnem.

W czym jeszcze brała udział Margaret Qualley? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Sprzątaczka”, „Pewnego razu… w Hollywood”, „Nowicjat”, „Mój rok z Salingerem”, „Pozostawieni”, „Seberg”, „Żegnajcie laleczki”, „Nieprawdopodobna”, „Zniknięcie Sidneya Halla”, „Nice Guys. Równi goście”, „Fosse/Verdon”, „IO” oraz „Notatnik śmierci”.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek