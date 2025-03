W tegorocznej edycji Oscarów w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa rywalizowały największe gwiazdy Hollywood. Demi Moore, która zachwyciła widzów i krytyków swoją rolą w "Substancji", była jedną z faworytek do zdobycia złotej statuetki.

Jej główną konkurentką okazała się Mikey Madison, która wcieliła się w główną bohaterkę filmu "Anora". Mimo że jej rola spotkała się z dużym uznaniem, to Moore wydawała się murowaną kandydatką do nagrody. Kiedy ogłoszono wyniki, publiczność w Dolby Theatre w Los Angeles wstrzymała oddech…

Mikey Madison zdobyła Oscara za rolę w filmie "Anora"

Gdy na scenie wybrzmiało nazwisko Mikey Madison, w całej sali można było poczuć napięcie. 25-letnia aktorka, dla której była to pierwsza nominacja do Oscara, pokonała takie gwiazdy jak Demi Moore, Karlę Sofię Gascon czy Cynthię Erivo z "Wicked". A kto jeszcze zdobył Oscara? Pełna lista zwycięzców tutaj!

Madison, widocznie zaskoczona, szybko podeszła do mikrofonu, by wygłosić swoją przemowę. Podziękowała reżyserowi, rodzinie oraz fanom, którzy wspierali ją przez całą drogę do tej prestiżowej nagrody.

Wymowna reakcja Demi Moore na przegraną

Kamera natychmiast uchwyciła reakcję Demi Moore, gdy usłyszała, że statuetka powędruje do Mikey Madison. Aktorka wyglądała na kompletnie zszokowaną – jej oczy rozszerzyły się, a przez chwilę wydawało się, jakby nie dowierzała w to, co się właśnie wydarzyło.

Jednak po kilku sekundach Moore opanowała emocje i zaczęła klaskać na cześć zwyciężczyni. Jej reakcja, choć pełna zaskoczenia i rozczarowania, spotkała się z pozytywnym odbiorem, ponieważ mimo przegranej zachowała klasę. Nagranie z jej mimiką i chwilową konsternacją stało się natychmiastowym viralem w mediach społecznościowych. Fani szybko zaczęli spekulować, że Moore mogła być pewna swojej wygranej, a jej przegrana była dla niej ogromnym ciosem.

Demi Moore zachwyciła kreacją na Oscarach 2025

Mimo przegranej Demi Moore nadal pozostaje jedną z największych gwiazd Hollywood. Jej nominacja do Oscara udowodniła, że wciąż potrafi zachwycić publiczność i krytyków. Pojawiają się spekulacje, że aktorka może powrócić do kina z kolejną oscarową rolą. Niektórzy eksperci uważają, że jej szansa na zdobycie statuetki wciąż jest bardzo duża – zwłaszcza jeśli wybierze projekt, który pozwoli jej pokazać pełnię swojego talentu.

Tymczasem Demi Moore podczas oscarowej gali zachwyciła srebrną suknią wyszywaną kryształami projektu Giorgio Armani Privé. Ta posągowa kreacja perfekcyjnie podkreślała figurę 62-letniej aktorki i w doskonały sposób nawiązywała do sylwetkę jej postaci z filmu.

Uważacie, że to Demi Moore jednak powinna otrzymać Oscara?

