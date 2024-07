Samodzielnie piersi powinno się badać raz w miesiącu. Najpierw trzeba je obejrzeć w lustrze, czy nie ma widocznych zmian, a następnie sprawdzić dłońmi. Jak badać piersi? Kolistymi ruchami na stojąco lub siedząc, a potem także z poduszką pod barkiem. Duże piersi powinno się też badać, leżąc płasko na plecach.

Od kiedy i kiedy badać piersi?

Samobadanie piersi powinno się przeprowadzać od około 20. roku życia. Kobiety miesiączkujące powinny sprawdzać swoje biusty między 7. a 10. dniem cyklu. Kobiety po menopauzie natomiast badać powinny się co miesiąc, w ten sam dowolnie wybrany dzień miesiąca. Szczególną uwagę należy poświęcać badaniu piersi, jeśli jest się w grupie ryzyka, czyli jeśli w rodzinie były przypadki choroby nowotworowej tej części ciała.

Jak badać piersi? 3 etapy badania piersi

Etap pierwszy: inspekcja wzrokiem

Piersi najpierw trzeba zbadać przed lustrem, z podniesionymi rękoma, sprawdzając, czy kształt piersi jest taki, jak zwykle i czy na skórze nie ma przebarwień. Należy sprawdzić, czy w żadnym miejscu skóra nie jest zbyt napięta albo nienaturalnie pomarszczona. Następnie pod tymi samymi kątami piersi bada się w pozycji z rękoma na biodrach. Ten etap kończy się ściśnięciem brodawki – prawidłowo nie powinna ona wydzielać żadnego płynu (o ile kobieta nie jest w czasie laktacji).

Etap drugi: badanie dotykowe w pozycji wertykalnej, czyli na stojąco lub siedząco

Krok ten można wykonać np. pod prysznicem lub po kąpieli, siedząc na łóżku. Jedną rękę trzeba unieść, a palcami drugiej – wskazującym, środkowym i serdecznym – zbadać jednolitość tkanki w piersi. Jak badać pierś? Zataczając drobne, koliste ruchy i przesuwając się od dołu ku górze i tą samą trasą z powrotem. W ten sposób powinny zostać zbadane obie piersi.

Etap trzeci: badanie dotykowe w pozycji leżącej z uniesionym barkiem

Pod barkiem należy umieścić poduszkę, a rękę ułożyć pod głową. Tak jak w poprzednim kroku – pierś sprawdza się małymi, kolistymi ruchami, przesuwając się w górę i w dół. W ten sam sposób trzeba zbadać także drugą pierś. Kolejnym krokiem jest opuszczenie ręki i ułożenie jej wzdłuż ciała i sprawdzenie pachowych węzłów chłonnych, czy nie są powiększone. To badanie także wykonuje się po obu stronach ciała.

Jak badać pierś, która jest bardzo duża?

Żeby dokładnie zbadać bardzo duże piersi, po wykonaniu trzech pierwszych etapów należy sprawdzić biust, przyjmując pozycję, w której gruczoł piersiowy zostanie spłaszczony w stosunku do klatki piersiowej. Dzięki temu łatwiej można wyczuć ewentualne zmiany. Ta metoda badania nosi nazwę mammacare. Aby zbadać prawą pierś, należy ułożyć się płasko na plecach, a następnie oprzeć na lewym biodrze. Prawa ręka powinna zaś powędrować na czoło. W tej pozycji bada się część piersi od pachy do środka, przesuwając się z dołu do góry i z powrotem. Aby sprawdzić tkankę w przyśrodkowej części piersi, trzeba położyć się płasko na plecach i rękę po badanej stronie ułożyć tak, by łokieć znalazł się na wysokości barku. Metoda badania pozostaje bez zmian. Każdy krok trzeba powtórzyć dla obu piersi