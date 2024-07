Herbata miętowa pita w ciąży obniża poziom napięcia w ciele kobiety ciężarnej. Polecana jest często jako zamiennik innych napojów herbacianych, zawierających kofeinę.

Mięta jest od zawsze uważana za zioło, które łagodzi problemy żołądkowe, uspokaja, ale również zmniejsza poczucie zmęczenia. Dlatego jest tak często polecana kobietom w ciąży. Herbata miętowa ma wiele właściwości zdrowotnych dzięki zawartości żelaza, wapnia, potasu i magnezu. Zawiera również dużą dawkę witaminy C. Jak działa na organizm kobiety ciężarnej?

1. Uspokaja – obniża napięcie, rozładowuje poczucie zdenerwowania i stresu, uśmierza napięciowy ból głowy; 2. Łagodzi układ pokarmowy – zmniejsza poczucie mdłości, ale również reguluje pracę żołądka, przeciwdziała zaparciom i wzdęciom; 3. Wzmacnia organizm – duża zawartość witaminy C chroni przed ewentualnym przeziębieniem; 4. Poprawia nastrój – mięta potrafi wprawić w dobry nastrój i wprowadzić w stan relaksu kobietę w ciąży.

Obok rumianku oraz melisy mięta jest ziołem najczęściej polecanym kobietom ciężarnym. Można pić ją w postaci herbatki, która dostępna jest w przystępnej cenie w sklepie zielarskim lub aptece (koszt to około 4-5 złotych). Więcej wartości odżywczych ma jednak napar z mięty – suszone liście tego zioła dostępne są w dobrym sklepie zielarskim i ich cena wynosi około 5 złotych za 100 gramów liści. Aby przygotować napar z suszonej mięty, wsyp łyżkę mięty do kubka i zalej 150 ml wrzątku. Pozostaw do zaparzenia na 15 minut, po tym czasie pij napar małymi łykami. Warto pić również napar ze świeżej mięty. 10-15 listków gotuj 0,5 litra wody przez kilka minut. Pij ciepły lub ostudzony.