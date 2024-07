Jedni ją kochają, inni nienawidzą, jedno jest jednak pewne - Laluna z "Królowych życia" doskonale wie, co zrobić by było o niej głośno. Jak sama przyznaje, niedawno przeszła serię poważnych operacji plastycznych, które mają jak najbardziej upodobnić jej twarz do Instagramowych filtrów. To jednak jeszcze nie koniec!

"Królowe życia": Laluna znowu przejdzie szereg operacji plastycznych

Laluna z "Królowych życia", odkąd zaistniała w stacji TTV, z dumą poddaje się kolejnym poprawkom swojego wyglądu i nie ukrywa, że zmieniła w sobie niemal wszystko.

- Usta, botoksik, ale czeka mnie szereg operacji plastycznych znowu - wyznaje Laluna w rozmowie z Party.pl.

Gwiazda "99. Gra o wszystko" niedawno schudła ponad 16 kilogramów, a także udała się do zaprzyjaźnionej tureckiej kliniki, by jeszcze bardziej zbliżyć swoją twarz do ideału.

- Uwielbiam plastik, filtry [...] Jestem mega piękna, wyglądam niesamowicie po tej operacji - wyznała jakiś czas temu Laluna na swoim InstaStories.

Specjaliści "poprawili" nie tylko szyję, ale też powieki i nos celebrytki. Teraz czekają ją kolejne zagiegi.

- Lifting nóg, lifting całej twarzy, lifting piersi, bo chcę jeszcze wszystko pomniejszyć - zdradziła nam Laluna.

Czy Laluna żałuje któregoś z zabiegów? Jak zareagowała na pytanie o pośladki? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszym wideo!

