1 z 18

Przebojem zbliżającej się wielkimi krokami wiosny będą paski. I to w najrozmaitszych odmianach! Mogą być cienkie, mogą być grube, zarówno pionowe i poziome. W grę wchodzą również wszystkie kolory tęczy. Takie paski oglądaliśmy m.in. na pokazach Diora, Max Mary czy Dolce & Gabbana. O tym, że bez pasków tej wiosny obyć się nie sposób wie już Edyta Górniak. Gwiazda zaprezentowała się ostatnio w pasiastym total looku. Nie dość, że pasiasta była sukienka piosenkarki, to jeszcze ten sam wzór zdobił jej piękne szpilki od Christiana Louboutina. My już cieszymy się na pasiastą wiosnę! W wy, czy lubicie ten uniwersalny wzór?

Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie przygotowaliśmy dla was najciekawsze propozycje w paski dostępne już w sklepach.

Polecamy też: Kinga Rusin wybrała bomber od Versace! Zobacz bomberki z polskich sklepów!