W upalne dni trudno utrzymać misterne fryzury w idealnym porządku. Dlatego lepiej postawić na luz i swobodę. Najmodniejsze fryzury z długich włosów na lato to różnego rodzaju luźne upięcia, plecionki, warkocze, koki i naturalne fale. Wszystkie są proste i szybkie do zrobienia.

Reklama

W czasie wakacji liczy się przede wszystkim relaks i naturalność. Dlatego letnie fryzury powinny być swodobne i lekkie, a do tego proste do ułożenia.

Oszukany bob z długich włosów

Bob to frzura dla włosów o średniej długości, ale podobny efekt możesz uzyskać mając długie włosy. Wcale nie musisz ich w tym celu ścinać. Zaczesz włosy do tyłu i podziel je na pasma. Podwiń pasma pod spód i przypnij je wsuwkami. Nie rób tego zbyt starannie, w tej fryzurze wskazany jest lekki artystyczny nieład.

Zobacz także

Letni warkocz

Nawet zwykły warkocz może nabrać letniego charakteru. Przed jego zaplecieniem lekko podtapiruj włosy, dzięki czemu fryzura zyska na objętości. Dodatkowo wyciągnij kilka pasm przy twarzy, a uzyskasz swobodny efekt.

Ślimaczki z włosów

Pasma skręcone na kształt ślimaczka to bardzo praktyczne rozwiązanie. Podziel włosy na wąskie pasma, a następnie mocno skręcaj. Eksperymentuj z grubością skręcanych pasm, z ich liczbą i kształtem. Możesz w ten sposób podpiąć całe włosy albo tylko część, a resztę związać lub zostawić rozpuszczone.

Włosy zakręcone na opasce

Zakręcenie włosów na opasce to metoda dwa w jednym – na efektowną fryzurę i bujne loki. Materiałową opaskę do włosów załóż tak, żeby zachodziła na czoło. Podziel włosy na pasma i po kolei owijaj je dookoła opaski zaczynając od pasm najbliżej twarzy. Całość możesz utrwalić lakierem lub dodatkowo podpiąć spinkami. Po kilku godzinach możesz rozpuścić włosy i cieszyć się efektownymi lokami.

Kok baleriny

Do upięcia włosów w wysoki kok potrzebny jest tak zwany donut, czyli wypełniacz do koka. Możesz go kupić w wielu popularnych sklepach odzieżowych lub wykonać samodzielnie ze skarpetki (obetnij część na palce, całość zroluj). Im większy donut, tym efektowniej będzie się prezentował kok. Włosy zwiąż w kucyk i nałóż na nie wypełniacz. Pochyl głowę, włosy rozłóż równomiernie wokół wypełniacza i zacznij go owijać. Pasma podepnij wsuwkami lub specjalnymi szpilkami do koka.

Zawijas w stylu pin-up

Jeśli klasyczny kok jest dla ciebie zbyt nudny, dodaj do niego zawijas w stylu pin-up. Związując włosy zostaw z przodu jedno luźne pasmo. Zawiń je pod spód w rulonik i podepnij wsuwką.

Niedbałe fale

Jeśli nie lubisz upięć, postaw na rozpuszczone włosy. Wakacyjny efekt otrzymasz układając je w niedbałe fale. Na mokre włosy zaaplikuj spray z dodatkiem wody morskiej i ugniataj włosy palcami. Na koniec wysusz je suszarką z dyfuzorem.