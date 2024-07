Koczek baletnicy jest prostym, eleganckim uczesaniem i nie wymaga dużo czasu. Jest jedną z najbardziej uniwersalnych fryzur, dlatego doskonale sprawdzi się na randce, na imprezie, czy własnym ślubie.

Koczek baletnicy z długich włosów krok po kroku

Istnieją dwa sposoby na wykonanie koczka baletnicy. Wszystko zależy od długości włosów.

I sposób

Pierwszy sposób nadaje się tylko do długich włosów. Na początku należy zrobić kucyk na czubku głowy, a potem skomponować kok zostawiając pojedyncze pasmo włosów. Po zrobieniu koka trzeba wykonać warkocz z tego pasma i okręcić fryzurę dookoła. Zbyt krótkie pasmo nie nada się, by opleść koczek. W takim wypadku możesz wpiąć we włosy warkocz syntetyczny, który znajdziesz w sklepach z akcesoriami do włosów.

II sposób

Drugi sposób jest łatwiejszy gdyż potrzebny jest do niego wypełniacz do koków, czyli obręcz wykonana z miękkiej gąbki. Należy przez nią przeciągnąć związane w kucyk włosy, a potem otoczyć pasmami w ten sposób, by zakryły gąbkę. Ta metoda doskonale sprawdza się u kobiet o średnich i cienkich włosach. Przy zakupie wypełniacza wybieraj te mniejsze, gdyż dają one bardziej naturalny efekt. Przy grubych i kręconych włosach najpierw je wyprostuj, a dopiero potem zrób z nich kucyk na czubku głowy. Następnie za pomocą specjalnego, cienkiego grzebyka natapiruj włosy i połóż wypełniacz za połową kucyka. Jeśli wystają pojedyncze końcówki możesz je schować pod spód gumki i najlepiej wywinąć w przeciwną stronę. Jeśli chcesz uzyskać lepszy efekt, umieść na przodzie koka błyszczącą spinkę bądź inną ozdobę. Na sam koniec fryzurę możesz utrwalić lakierem.