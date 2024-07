Wysoko upięte lub związane włosy można nosić także w wersji z całkowitym podgoleniem pozostałej części głowy. Zapuszczanie włosów do top knot'a może zająć mężczyźnie o włosach przeciętnej długości nawet rok.

Top knot jest coraz bardziej popularny także wśród mężczyzn. Widzimy go na ulicach i wśród gwiazd na czerwonym dywanie.

Czym jest top knot?

Fryzura na samuraja, zwana również top knot, inspirowana jest kulturą japońską. Wielki powrót tej fryzury zawdzięczamy bardzo popularnemu od kilku lat serialowi „Wikingowie” i jego głównemu bohaterowi, Ragnarowi. Wersja top knot oznacza uczesanie z podgolonymi bokami i tyłem głowy, w odróżnieniu od man bun – standardowego, męskiego koczka z całości włosów.

Fryzura na samuraja u kobiet

Koczek na czubku głowy jest świetny na upały, do uprawiania sportu czy w leniwy dzień, spędzany w domu, kiedy luźno wiążemy kosmyki włosów. Fryzura samuraja jest także szalenie modna na czerwonym dywanie. Z dumą prezentują ją Julianne Moore, Alicia Vikander, Rooney Mara, Jessica Biel, Fergie czy Rita Ora.

Top knot – trend fryzur męskich

Kucyki i koczki umieszczone nieraz niemal na czubku głowy są coraz powszechniejsze na ulicach światowych, a także polskich miast. To już nie tylko znak rozpoznawczy hipsterów, drwaloseksualnych i sportowców, wśród których pionierem top knotu jest David Beckham. Różne wersje tej fryzury noszą Jared Leto, Colin Farrell, Bradley Cooper, Jake Gyllenhaal, Orlando Bloom czy Leonardo DiCaprio.

Top knot - jak zapuścić włosy

Przy włosach rosnących 1 cm na miesiąc i wyjściowej średniej długości włosów wynoszącej około 7 cm, osiągnięcie fryzury na samuraja może zająć nawet rok. Do zebrania w koczek wymagana jest bowiem 20-centymetrowa długość grzywki i minimum 10-centymetrowa długość tyłu. Boki i tył wygalane są bardzo krótko, a to, jak wysoko się je wytnie, zależy od kształtu głowy i pożądanego efektu końcowego.

Komu pasuje fryzura na samuraja

Fryzura samuraja pozwala wyróżnić się z tłumu. Jest dobra głównie dla kobiet i mężczyzn z pociągłą twarzą i ładnym kształtem głowy. Zadbana i dopracowana fryzura każdej twarzy odejmie lat. U mężczyzn zaczesane do tyłu w top knot włosy zupełnie odkrywają twarz, warto więc zapuścić brodę. Wypielęgnowany zarost będzie stanowić doskonałe tło dla fryzury na samuraja. Top knot pasuje zarówno do outfitów casualowych, jak i eleganckich koszul i spodni czy nawet garniturów. U kobiet doskonale wygląda na co dzień i na czerwonym dywanie. Odsłonięte uszy i dekolt powodują, że warto założyć rzucającą się w oczy biżuterię – długie, mieniące się kolczyki lub drewniany naszyjnik w rozmiarze XXL.