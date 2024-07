Modne ścięcie włosów to przede wszystkim dopasowanie go do kształtu twarzy. Nie ważne czy fryzura będzie wpisywała się w najmodniejsze trendy – jeśli jest źle dobrana, efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Niesłabnącą sławą cieszą się najpopularniejsze i zawsze modne cięcia: bob i pixie-cut.

Reklama

Bob w kilku odsłonach

Bob jest fryzurą uniwersalną, która – jeśli trafimy na dobrego fryzjera – może być dopasowana do każdego kształtu twarzy. Dla buzi podłużnej najbardziej wskazany jest klasyczny bob z prostym cięciem i lekkim cieniowaniem, aby dodać lekkości fryzurze z tyłu. Twarz okrągła i kwadratowa najlepiej będzie wyglądała w przedłużonym bobie – to tzw. lob, czyli bob z dużo dłuższym przodem i krótszym tyłem. Przy czym najlepiej, aby w przypadku kwadratowego kształtu twarzy przedziałek był na boku a grzywka asymetrycznie cieniowana. Twarz trójkątna doskonale wygląda w bobie, ciętym do linii brody lub nawet nieco krócej – koniecznie z długą – sięgającą brwi grzywką. Bob jest fryzurą, która doskonale sprawdza się zarówno na prostych, jak i lekko falowanych oraz mocno kręconych włosach.

Grzywki – przegląd trendów

Grzywki są cały czas modne, ale nie każdemu pasują. Jeżeli masz bardzo niskie czoło lepiej zrezygnuj z sięgającej do brwi, lepsza w tym przypadku będzie lekko opadająca na jedno oko długa grzywka. Bardzo krótkie lub podwinięte pod spód grzywki to propozycja jedynie dla posiadaczek podłużnej lub owalnej twarzy i wysokiego czoła, ponieważ bardzo radykalnie skraca owal i wyostrza rysy. Osoby o kwadratowej buzi będą w niej wyglądały bardzo ostro. Długa, opadająca na połowę twarzy grzywka a la ptasie skrzydło to dobry pomysł, gdy chcemy ukryć pucułowate policzki. Pamiętajmy – mimo że obcięcie grzywki wydaje się sprawą dziecinnie prostą a w sieci mnóstwo jest filmów typu DIY – najlepiej obcięcie grzywki powierzyć specjaliście.

Pixie cut z grzywką

Radykalne, modne, asymetryczne i mocno cieniowane cięcia przeznaczone są dla osób odważnych, które nie obawiają się eksperymentować z fryzurą. Wszelkiego rodzaju graficzne i zdecydowane cięcia to propozycja szczególnie dla posiadaczek owalnego kształtu twarzy. Bardzo modne cięcia typu pixie-cut to fryzura, która podobnie jak bob ma wiele odmian. I również można ją odpowiednio dostosowywać do kształtu twarzy. Najmodniejszy wariant – w którym włosy z tyłu są bardzo krótkie natomiast z przodu i po bokach dłuższe z zaczesywaną na bok mocno wycieniowaną aż do linii brody grzywką to fryzura, w której dobrze będzie wyglądał każdy. Wystylizowanie na tzw. messy hair doda jej zadziorności oraz bardzo kobiecego stylu.

Zobacz także