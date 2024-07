1 z 5

Stałe miejsce w kalendarium paryskiego tygodnia couture to nie byle co. Ewa Minge, jurorka programu "Supermodelka Plus Size", jest jedyną polską projektantką, która rok w rok prezentuje swoje kolekcje podczas tego elitarnego święta mody.

Więcej: Eva Minge otwiera Paris Haute Couture Fashion Week!

Nie inaczej było w tym roku. Pierwszego dnia Paris Couture Week w hotelu Shangri-La projektantka pokazała inspirowaną cygańską kulturą kolekcję Bajka na jesień/zimę 17. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się o niej więcej. Zobaczcie również zdjęcia z sesji wizerunkowej, w której wzięła udział Ewa Zakrzewska, również jurorka ". Supermodelka Plus Size"

Zobacz też: Ewa Minge udowadnia, że ma do siebie duży dystans