Zrzucenie 30 kilogramów to prawdziwe wyzwanie. Tym bardziej, że tutaj oprócz restrykcyjnej diety zalecany jest przede wszystkim wzmożony ruch. Osoby z poważną nadwagą mają niekiedy problem z poruszaniem, układem oddechowym czy krążenia (np. nadciśnienie), dlatego decyzja o zrzuceniu tak dużej ilości tkanki tłuszczowej powinna być poprzedzona konsultacją lekarską.

Jak schudnąć 30 kilogramów, czyli zmień myślenie

Aby schudnąć musisz przede wszystkim zmienić stare nawyki, które doprowadziły do stanu, w jakim się znajdujesz:

Podjadasz w nocy? Jedz ostatni posiłek 3 godziny przed snem.

Śniadanie powinno być zjedzone nie później niż godzinę po przebudzeniu się.

Tylko regularne jedzenie w małych porcjach pomoże ci schudnąć.

Musisz z nich zrezygnować, a zastąpić pełnowartościowymi potrawami.

Mają wysoki indeks glikemiczny, który powoduje otyłość. Musisz wyeliminować je z diety.

Pijesz alkohol w dużych ilościach? Również powinieneś z niego zrezygnować. Jest kaloryczny i wzmaga apetyt.

Jak schudnąć 30 kg, czyli poradź się eksperta

Mając dużą nadwagę nie możesz sam porywać się na intensywne ćwiczenia i stosowanie drakońskich diet. Wymagana jest wizyta u specjalisty, który sprawdzi stan zdrowia, ułoży jadłospis i rozpisze trening. Dietetyk czy trener osobisty pomoże zdrowo i racjonalnie zrzucać kilogramy. Jest to takie ważne, ponieważ:

kości i stawy są obciążone przy nadwadze, a intensywne treningi mogą doprowadzić do poważnych kontuzji,

problemy z krążeniem (np. nadciśnieniem) również mogą stać się przeszkodą do ćwiczeń i wtedy zastępowane są spacerami, chodzeniem na basen czy jazdą na rowerze,

utrzymywanie motywacji jest bardzo ważne na każdym etapie odchudzania, a nawet już po samym zakończeniu i zrzuceniu wymarzonych 30 kg. Trener personalny będzie wiedział, jak zmotywować do ciągłej pracy.

Pierwsza i podstawowa rada dla osób, które mają do zrzucenia 30 kg: to będzie długotrwały proces. Taka liczba kilogramów to praca przez wiele miesięcy, a nawet lat. Jedynie wytrwałe dążenie do celu może skutkować faktycznym spadkiem wagi.

