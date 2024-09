Na miejscu można było się spotkać również z ambasadorką marki Caprice – Agnieszką Więdłochą, a o wyrobach opowiedział Dariusz Żabiński, dyrektor przedstawicielstwa Caprice w Polsce i na Litwie. W najnowszej kolekcji konsumenci znajdą przekrój modeli, zarówno bestsellerów w odświeżonej odsłonie, jak i nowości. Półbuty, wysokie kozaki, śniegowce, botki, mokasyny, ale również sneakersy, czółenka i idealne na niskie temperatury – modele ocieplane. Dominują klasyczne kolory – biel, czerń, brązy, beże, ale nie zabrakło także miejsca na odrobinę szaleństwa – projekty w odcieniach pudrowego różu, z modnymi tej jesieni czerwonymi akcentami, a nawet obsypane ponadczasowym złotem i srebrem.

„Marka Caprice, z siedzibą w Niemczech, na rynku jest obecna od ponad 30 lat. Korzystamy z naszego doświadczenia i nie rezygnujemy z produkowania modeli, na które czeka tysiące klientek z całego świata. Oczywiste jest to, że powtarzamy niektóre z nich, wzbogacając ofertę o nowe kolory i technologie, ale jednocześnie staramy się dołączać do każdej kolekcji nowości. Uczymy się na swoich błędach, korzystamy z doświadczenia i analizujemy wyniki sprzedaży. Firma Caprice znana jest na całym świecie m.in. właśnie z nowych, opatentowanych technologii. Mamy wiele systemów, które wykorzystywane są tylko w naszych produktach. Ułatwia nam to zdobywanie nowych rynków i pozwala na stałą rozpoznawalność”- powiedział Dariusz Żabiński, dyrektor przedstawicielstwa Caprice w Polsce i na Litwie.

Twórcy pochwalić się mogą wykorzystaniem m.in. systemów climotion, airmotion, antishokk czy memotion. W kolekcji jesień/zima 2024 pierwsze skrzypce gra jednak technologia blue grip, która zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża oraz ulepszoną antypoślizgowość. Dzięki elastycznym elementom, które dostosowują się do przeróżnych powierzchni, kroki są bardziej stabilne.

„W tej marce urzeka mnie oczywiście wygoda i ogromny wybór modeli. Każda z nas ma okazję znaleźć coś dla siebie, ale też dla przyjaciółki, mamy, cioci czy babci. Kobieta w każdym wieku się w niej odnajdzie i przebiegnie w tych butach kilometry. Niektóre modele są szałowe! O obuwiu można mówić bardzo dużo, ale żeby znaleźć takie, w których noga dobrze się czuje, to spory wyczyn. Ja jestem ciągle w ruchu. Zdarzają się dni, kiedy pracuje w kilku miejscach – na sesji, planie filmowym, evencie i na chwilę wracam do domu. W kolekcji jesień/zima 2024 najbardziej zaskoczyły mnie kozaki, są fantastyczne. Podeszwa antypoślizgowa, w którą są wyposażone, to bardzo ważny element mody zimowej. Oprócz tego oczywiście kowbojki i moje ulubione śniegowce ” – dodała Agnieszka Więdłocha.

Nowości zaprezentowane na ostatnim evencie zbudziły duże zainteresowanie gości, którzy już na pierwszy rzut oka i od pierwszych przymiarek zauważyli w nich nie tylko wygodę, ale również unikalny design.

„Chociaż wcześniej dostałam kilka zaproszeń na eventy Caprice, jestem na nim pierwszy raz. Buty marki Caprice są specyficzne, trzeba je polubić. Na pewno jednak są wygodne i wykonane z dobrego materiału. Z kolekcji jesień/zima 2024 upatrzyłam sobie szczególnie dwie pary- kozaki i buty zbliżone wyglądem do górskich. Kiedy tylko zaczną się jesienne ulewy – będą idealne! A co do akcesorii – każda klamerka dodaje uroku” – skomentowała Ewa Kasprzyk.

„Jestem tradycjonalistką, wolę klasyczne kolory, ale najważniejsze, że w marce Caprice znalazłam buty, które zgrabnie obejmują moją wąską stopę i nie odstają. Rzadko się z tym spotykam” – dodała Katarzyna Grochola.

„Marka Caprice kojarzy mi się przede wszystkim z połączeniem stylu i wygody. Panie w każdym wieku mogą znaleźć sobie buty w ofercie produktowej. Są uniwersalne, klasyczne, stylowe, a wręcz nowoczesne. Obejrzałam nową kolekcję i wybrałam nawet swój ulubiony model – czarne lakierowane. Fajnie wyglądają!” – uznała Monika Miller.

„Caprice wspiera mnie od ponad 10 lat. Ich wyroby zaprezentowałam w niezliczonej ilości swoich programów. Mogą być na 12-cm szpilce, a dobra podeszwa sprawia, że nie odczuwamy dyskomfortu. Jesień jak wiadomo to idealna pora na promocje! W nowej ofercie są zarówno buty eleganckie, jak i sportowe” – stwierdziła Alicja Resich-Modlińska.

„Buty to bardzo ważna część stylizacji, szczególnie jeśli chodzi o jesień. Modele z najnowszej kolekcji absolutnie skradły moje serce. Jestem fanką butów ponadczasowych, które nadają się na każdą pogodę i poradzą sobie w każdych warunkach. Ze względu na moje zamiłowanie do jeździectwa, szczególnie upodobałam sobie kilka modeli sztybletów. Bardzo mi się przydadzą” – podsumowała Karolina Ferenstein-Kraśko.

Pierwsze modele z najnowszej kolekcji są już dostępne w sklepie online: sklep.caprice.pl

