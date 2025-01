17. stycznia późnym wieczorem Ewa Bem poinformowała fanów o śmierci swojego ukochanego męża. Świat polskiego show-biznesu został pozostawiony w rozpaczy i głębokiej żałobie. Teraz córka Ewy i Ryszarda zdecydowała się napisać kilka słów od siebie. Jej słowa przyprawiają o ból w sercu!

Życie Ewy Bem w 2017 roku wywróciło się do góry nogami. Jej ukochana córka z poprzedniego związku zmarła w wieku 39. lat, przegrywając z chorobą nowotworową. Wówczas wokalistka zrezygnowała z kariery muzycznej, aby w spokoju przeżyć żałobę i ukoić ból po stracie córki. Teraz w życiu Ewy Bema nastała kolejna tragedia- śmierć ukochanego męża, o której poinformowała wczoraj wieczorem.

Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku

W ślad mamy poszła Gabrysia- córka Ryszarda i Ewy, która nie kryje żalu, smutku i wielkiego bólu po stracie ukochanego taty. Na Facebooku opublikowała przejmujący wpis.

Legenda telewizji, fantastyczny facet, oddany mąż, mój ukochany Tata. Choroba odebrała nam go niespodziewanie a jeszcze tyle było przed nami. Nie powiem spoczywaj w spokoju bo wiem, Tato, że to nie w Twoim stylu.Jeśli coś tam na górze można działać, to na pewno już tam sobie wszystko ustawiasz.

Fani od razu ruszyli ze słowami wsparcia dla córki Ewy Bem oraz całej rodziny.

Krzysztof Ibisz, znany prezenter również postanowił zabrać głos w sprawie śmierci Ryszarda Sibilskiego. Nie krył swojego bólu i żalu!

Odszedł Ryszard Sibilski, jeden z piękniejszych ludzi telewizyjnej branży. Znaliśmy się od końca lat 90 od powstania @tvn.pl , potem przez kolejne moje 25 lat w @polsatofficial pracowaliśmy przy wielkiej liczbie programów ( ostatnio @twojatwarzbrzmiznajomo i @tanieczgwiazdami ). Uroczy człowiek , podróżnik, tłumacz, producent, manager mediów , człowiek wielkiej klasy. Rysiu, nikt z nas nie wiedział, że chorujesz, że cierpisz. Gdybym to wiedział, to podczas naszego spotkania na finale TzG, mógłbym Ci powiedzieć jak bardzo dla mnie jesteś ważny. Dziękuję za wszystkie spotkania, rozmowy, dobre słowa i Twój serdeczny uśmiech do ludzi. Za wzór miłości do Twojej Żony ( tak przyjemnie było obserwować Waszą relację) .Za wcześnie Rysiu, dużo za wcześnie …Pani @ewa.bem.1 nie ma słów aby wyrazić ten smutek

- napisał na Instagramie.