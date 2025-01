Ew Bem jest jedną z topowych polskich wokalistek jazzowych, wykonującą również muzykę pop oraz blues. Do historii piosenki jazzowej i rozrywkowej przeszły jej wykonania utworów: "Żyj kolorowo", "Moje serce to jest muzyk", "Pomidory" czy "Gram o wszystko". 73-latka nadal jest dość aktywna, a rzesza jej fanów zdaje się stale rosnąć. Niestety, teraz artystka musiała podzielić się z nimi przykrą informacją.

Ewa Bem, legenda polskiej muzyki jazzowej, poinformowała o konieczności odwołania swojego koncertu, który miał się odbyć 14 stycznia w Krakowie, z powodu problemów zdrowotnych. Wokalistka wydała oficjalne oświadczenie, w którym podzieliła się z fanami powodami swojej decyzji. Jak wynika z informacji, artystka zmaga się z dolegliwościami, które uniemożliwiły jej występ.