Domowy sposób na za duże buty to zwilżenie ich wodą oraz suszenie. Można to wykonać zarówno w przypadku butów skórzanych, jak i bawełnianych – najtrudniej sprawa wygląda w przypadku butów z materiałów syntetycznych, których faktura jest sztywna. Ale i na to jest sposób – gąbka do kąpieli.

Za duże buty to problem, który pojawić się może nie tylko po długotrwałym noszeniu ich na stopach, ale również tuż po zakupie. Wystarczy, że mierzone będą na grubszą skarpetę lub opuchniętą stopę.

Jak zmniejszyć buty domowym sposobem?

Zarówno skórzane, jak i materiałowe buty można zmniejszyć poprzez zmoczenie i suszenie. Wystarczy, że zwilżysz je spryskując wodą i wysuszysz przy użyciu zwykłej suszarki do włosów.

Utrzymuj jednak odpowiednią odległość:

w przypadku butów skórzanych odległość pomiędzy suszarką a obuwiem powinna wynosić ok. 10 cm,

w przypadku butów materiałowych odległość ta powinna być większa, ponieważ zbyt ciepłe powietrze z suszarki może je zbytnio skurczyć.

Wypełnienie do zbyt dużych butów?

Nasze babcie do za dużych butów wkładały watę. Niestety po pewnym czasie traci ona swoją miękkość i przypomina bardziej białą, zbitą kulkę, która wbiła się w czubek buta. Zacznie uwierać, a jej usunięcie nie będzie łatwe. Należy zatem sięgnąć po gąbkę do kąpieli – jest lekka, puszysta i co ważne dopasowuje się od razu do kształtu buta. Nie traci na sprężystości jak wata.

Innym sposobem na spadające z nóg buty są silikonowe wkładki, które przykleja się pod pięty. Utrzymują nogę w bucie, a przez ich grubość – ok. 0,5-1 cm – noga stabilnie trzyma się podłoża obuwia. Zamiennikami są wkładki skórzane, które są o wiele droższe, choć przy nich skóra stopy oddycha swobodnie i nie poci się jak przy modelu silikonowym.

