Zamsz jest materiałem trwałym i eleganckim, a wykonane z niego obuwie jest chętnie kupowane w sklepach. Jednak czyszczenie butów zamszowych może sprawiać problem – pomoże wtedy skórka z chleba lub mleko.

Pielęgnacja butów zamszowych jest trudna z powodu delikatnej struktury zamszu. Tkanina bardzo łatwo ulega zniszczeniu i odbarwieniu, źle reaguje na kontakt z wodą. Mimo to zamszowe buty są bardzo popularnym wyborem podczas zakupu obuwia na okres jesienno-zimowy.

Jak wyczyścić zamszowe buty?

1. Czyszczenie zamszowych butów powinno w większości przypadków rozpoczynać się od usunięciu kurzu i zaschniętego błota. Można skorzystać przy tym ze szczotki z miękkim włosiem.

2. Następnie trzeba zrobić roztwór z mleka i sody oczyszczonej (1 szklanka mleka na 1 łyżkę sody). Wilgotną szmatką pocierać delikatnie miejsca szczególnie zabrudzone, a na zakończenie przemyć gąbką nasączoną czystą wodą. Soda oczyszczona do butów zamszowych często stosowana jest również samodzielnie – bez mleka.

3. Trudne do usunięcia plamy można usunąć mąką ziemniaczaną z wodą. Można ją przygotować w szybki sposób – do 2 łyżek mąki dodaj 1 łyżkę wody i stwórz papkę. Należy zadbać, aby jej konsystencja była gęsta, ponieważ nakłada się ją tylko na zabrudzone miejsce. Następnie pozostawia do zastygnięcia i skrusza. Pył, który pozostał na bucie, można usunąć za pomocą szczotki z miękkim włosiem.

4. Zacieki solne po użytkowaniu butów w zimie łatwo usunąć przy użyciu lekkiego papieru ściernego. Nie należy jednak przesadzać z jego korzystaniem, ponieważ łatwo w ten sposób uszkodzić zamsz.

5. Jeżeli mamy do czynienia z niewielkimi zabrudzeniami, można wykorzystać stary, sprawdzony sposób na pielęgnację zamszu – skórkę z chleba. Delikatne pocieranie jej wewnętrzną stroną po powierzchni obuwia usunie lekkie zabrudzenie. Trzeba pamiętać, aby chleb nie był świeży i wilgotny. Najlepiej wykorzystać skórę z pieczywa, które ma już kilka dni.

Systematyczne szczotkowanie butów szczotką z miękkim, elastycznym włosiem pozwoli utrzymać zamszowe buty w dobrej kondycji. Warto to robić szczególnie wtedy, gdy buty są mokre lub mają na sobie świeże plamy. Zapobiega się wtedy trwałemu zniszczeniu materiału.

