Magda wzięła udział w 11. edycji miłosnego hitu TVP, by lepiej poznać Marcina. Uczestniczka show została na jego gospodarstwie do samego końca, ale ostatecznie przegrała z Anią. Obecnie piękna brunetka mieszka w Chicago, ale teraz oznajmiła, że zaczyna nowy rozdział. Wszystko udostępniła na swoim profilu Instagramie.

Magda z "Rolnik szuka żony" zaczyna nowy rozdział

Magda nie znalazła miłości w 11. edycji "Rolnik szuka żony" więc postanowiła wrócić do Chicago, gdzie spędziła ostatnie lata. Jednak jakiś czas temu wspomniała, że ma zamiar wrócić do ojczyzny. Teraz uczestniczka show twierdzi, że zaczyna nowy rozdział w życiu.

Najtrudniejsze pakowanie w moim życiu, ale chyba najgorsze już za mną – napisała Magda.

Gotowa na nowy rozdział – dodała.

Magda z "Rolnik szuka żony" chce wrócić na stałe do Polski

​Magda z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", ogłosiła, że planuje powrót na stałe do Polski z Chicago, gdzie mieszkała przez ostatnie lata. Decyzję tę podzieliła się z fanami podczas relacji na Instagramie, podkreślając, że już w trakcie programu wspominała o chęci powrotu do ojczyzny. ​

Obecnie Magda intensywnie przygotowuje się do przeprowadzki, załatwiając sprawy związane z zakończeniem swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Wspomniała, że spędziła tam niemal dekadę, co sprawia, że proces pakowania i organizacji jest czasochłonny. Podkreśliła również, że ma zarówno zawodowe, jak i prywatne plany związane z powrotem do Polski, jednak nie zdradziła szczegółów dotyczących tych zamierzeń.

Mam trochę planów i takich zawodowych, ale też prywatnych przede wszystkim i takimi dużymi krokami staram się tutaj wszystko sobie pozałatwiać, bo jednak dziesięć lat prawie tutaj spędziłam i to też zajmuje czas, żeby wszystko spakować, ogarnąć – mówiła Magda jakiś czas temu na swoim Instagramie.

Magda walczyła o serce Marcina w 11. edycji "Rolnik szuka żony"

Magda była jedną z uczestniczek 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie zabiegała o względy Marcina. W trakcie programu Magda aktywnie uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez rolnika, starając się pokazać mu swoje zaangażowanie i zainteresowanie. Wspólnie brali udział w różnych aktywnościach, a uczestniczka show regularnie podejmowała rozmowy z Marcinem, próbując zbudować z nim bliższą relację.

Ostatecznie Marcin postanowił wybrać Anię, inną uczestniczkę programu. To właśnie Ania zyskała większą sympatię Marcina, co przesądziło o jego wyborze. Dziś oboje tworzą udaną relację i chętnie dzielą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych.

