Pastowanie butów jest jedną z najważniejszych czynności w pielęgnacji obuwia skórzanego. Regularnie pastowane buty utrzymają elegancki wygląd oraz pożądany, wysoki połysk. Jak wypastować buty na błysk, gdy pod ręką nie mamy specjalnego środka? Wykorzystaj produkty, które masz w kuchni – kawę, herbatę, olejek rycynowy czy oliwę.

Reklama

Przed pastowaniem butów powinno się je dokładnie umyć i wysuszyć (również obcasy i podeszwę):

1. Do pastowania butów możesz wybrać specjalny preparat, dostępny na rynku w tubce lub słoiku. Do wyboru masz pastę bezbarwną lub przeznaczoną do odpowiedniego koloru skóry. W przypadku pasty dostosowanej do koloru obuwia, powinnaś wybrać odcień preparatu zbliżony do koloru buta lub o ton ciemniejszy. Zbyt jasna pasta do butów sprawi, że na powierzchni skóry otrzymasz zauważalne jasne smugi.

Zobacz także

2. Nakładaj pastę na buty za pomocą bawełnianej szmatki, owiniętej dookoła wskazującego palca. Wcieraj pastę w skórę, pozostawiając lekki osad. Odstaw buty na kilka godzin, aby preparat wszedł w materiał. Później skrop czystą wodą szmatkę i wypoleruj buty okrężnymi ruchami.

3. Dla uzyskania lepszego połysku brązowych butów możesz wykorzystać napar z herbaty (najlepiej earl grey). Na sam koniec pastowania przetrzyj szmatką nasączoną w wywarze herbacianym – nada to odpowiedniego blasku twoim brązowym butom.

4. Dla uzyskania lepszego połysku czarnych butów wypróbuj napar z czarnej kawy, którego użyj w ten sam sposób jak naparu z herbaty.

5. Buty z białej skóry możesz wypolerować za pomocą mleczka do demakijażu.

6. Dla wzmocnienia efektu blasku brzegu podeszwy skórzanego obuwia wypoleruj ją za pomocą olejku rycynowego lub oliwy z oliwek.

7. Do polerowania butów na połysk nie używaj oleju słonecznikowego ani cebuli. Niektórzy radzą stosowanie cebuli lub oleju słonecznikowego na buty, lecz długofalowo produkty te niszczą skórę.

Najważniejsze, aby pielęgnacja butów była starannie wykonana. Nic tak nie szpeci buta jak widoczne smugi czy tłuste pasma. Pastowanie butów zajmuje trochę czasu, ale na efekt butów wypolerowanych na połysk trzeba zapracować.