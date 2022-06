Klaudia Halejcio odpowiedziała na krytykę Joanny Horodyńskiej, która mówiła ostatnio na temat źle dobranych butów aktorki. Co powiedziała? Klaudia Halejcio odpowiada na krytykę Joanny Horodyńskiej W ostatnim odcinku "Gwiazdy na dywaniku" Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków skomentowali stylizację Klaudii Halejcio z pokazu Łukasza Jemioła. Gwiazda wybrała sznurowane szpilki, które zbyt mocno obciskały jej stopę. Nie umknęło to oczywiście uwadze stylistów. Już nie mogę się śmiać, ludzie mi potem piszą, że jestem wiedźmą, ale te serdelki... o Boże - mówiła Horodyńska. Klaudia Halejcio postanowiła zabrać głos w tej kwestii i odpowiedziała w "Twoim Imperium": Największym atutem Joanny Horodyńskiej jest cięty język. Bezkompromisowo lansuje własną osobę, krytykując innych. Tym razem dotknęła mnie. Trzeba mieć skrzydła, aby wznieść się ponad to modowe bagienko. Ja te skrzydła posiadam. Nie będę w związku z tym polemizować z jej opinią. Nie ma ona dla mnie żadnego znaczenia. A Wam jak podoba się stylizacja Klaudii? Zobacz: Klaudia Halejcio w nowej fryzurze i z ukochanym u boku! Dlaczego zmieniła look? Klaudia Halejcio na pokazie Łukasza Jemioła Joanna Horodyńska skrytykowała buty Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio odpowiedziała stylistce