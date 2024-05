Choć Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek są bardzo zapracowani, zawsze znajdą czas na wspólny obiad w restauracji. Tak też było niedawno, kiedy wybrali się do jednej z najmodniejszych knajp w Warszawie na ulicy Mokotowskiej. Na miejscu nie zabrakło również paparazzi. Jak popularna para prezentuje się na co dzień? Naszą uwagę zwróciły dodatki w stylizacjach Małgorzaty i Radosława - niektóre piekielnie drogie, inne dostępne niemal na każdą kieszeń.

Wystrojeni Rozenek i Majdan na mieście

Na czerwonym dywanie Małgosia Rozenek i Radosław Majdan zazwyczaj zachwycają wytwornymi i eleganckimi stylizacjami, na co dzień jednak stawiają na sportowy luz. Nie oszczędzają jednak na dodatkach! Zacznijmy od Radosława, który niedawno hucznie świętował swoje 52. urodziny. Podczas wspólnego obiadu były sportowiec i bramkarz polskiej reprezentacji, a obecnie komentator, miał na sobie białe sneakersy Louis Vuitton Trainer za ok. 7 300 złotych. Podobają się Wam? Trzeba przyznać, że to odważny wybór i nie dla każdego.

Co z Małgosią Rozenek, prowadzącą program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" w TVN? Gwiazda postanowiła pochwalić się doskonałą figurą, która jest m.in. efektem ćwiczeń z samą Anną Lewandowską!

